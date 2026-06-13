MONSTAT registrovao rast cijena od 3,2 odsto od početka godine, dok iz Ministarstva finansija poručuju da Crna Gora bilježi jednu od najnižih stopa inflacije na Balkanu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Potrošačke cijene u Crnoj Gori u periodu od januara do maja ove godine bile su u prosjeku više za 3,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je godišnja stopa inflacije u maju iznosila 3,6 odsto. Kako prenosi portal CDM, najnoviji podaci Uprave za statistiku MONSTAT pokazuju nastavak umjerenog rasta cijena, uz značajne razlike među pojedinim grupama proizvoda i usluga.

Prema podacima koje prenosi portal CDM, najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena odjeće, mesa i mesnih prerađevina, voća i orašastih plodova, usluga smještaja, drumskog prevoza putnika, povrća, usluga održavanja i popravki stambenih objekata, kao i ribe i ostalih plodova mora.

„Potrošačke cijene u periodu januar–maj 2026. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 3,2 odsto“, navodi se u saopštenju MONSTAT-a.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga, najveći rast cijena u maju u odnosu na april zabilježen je u sektoru restorana i usluga smještaja, gdje su cijene porasle za 1,6 odsto. Kako prenosi portal CDM, slijede odjeća i obuća sa rastom od 1,5 odsto, hrana i bezalkoholna pića sa 0,7 odsto, rekreacija, sport i kultura sa 0,5 odsto, te prevoz sa 0,4 odsto.

Iz MONSTAT-a su saopštili da su alkoholna pića i duvan poskupjeli za 0,3 odsto, dok su cijene zdravstvenih usluga povećane za 0,1 odsto.

S druge strane, zabilježen je pad cijena u pojedinim kategorijama. Prema podacima koje prenosi portal CDM, cijene u grupi lične njege, socijalne zaštite i raznih dobara i usluga niže su za 0,9 odsto. Pad od 0,5 odsto registrovan je i kod pokućstva i rutinskog održavanja stana, dok su troškovi stanovanja, vode, električne energije, gasa i ostalih energenata smanjeni za 0,1 odsto.

„Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale“, zaključuje se u saopštenju MONSTAT-a.

Kako prenosi portal CDM, državni sekretar Ministarstva finansija Tarik Turković ocijenio je da podaci za maj potvrđuju da Crna Gora bilježi jednu od najnižih stopa inflacije među državama regiona.

„Prema podacima MONSTAT-a za maj 2026. godine, Crna Gora bilježi stopu inflacije od 3,6 odsto, što je svrstava među zemlje sa najnižom inflacijom na Balkanu, odmah iza Albanije i Srbije“, naveo je Turković u objavi na društvenoj mreži X.

On je naglasio da je posebno značajno što je takav rezultat ostvaren uprkos visokoj uvoznoj zavisnosti crnogorske ekonomije. Kako prenosi portal CDM, Turković smatra da aktuelni podaci ukazuju na relativnu stabilnost domaćih ekonomskih prilika.

„To pokazuje da su domaće ekonomske prilike ostale relativno stabilne i da je sačuvan umjeren rast cijena u poređenju sa većinom zemalja regiona“, poručio je Turković.

Prema ocjenama nadležnih, podaci za prvih pet mjeseci godine potvrđuju trend umjerenog rasta cijena, dok će dalji tok inflacije u značajnoj mjeri zavisiti od kretanja cijena na međunarodnom tržištu i ukupnih ekonomskih prilika u regionu i Evropi.