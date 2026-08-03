Nikol Kidman u bijesnoj mašini sa bogatašem: Slike obišle svijet, čeka se samo da potvrde ono o čemu svi šuškaju

Nakon ljetovanja u Italiji, Nikol Kidman je viđena u Los Anđelesu sa milijarderom Majklom Rajnstinom, za kojeg se spekuliše da je njen novi partner.

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Čuvena glumica Nikol Kidman (59) fotografisana je prije nekoliko dana u društvu milionera za kog se tvrdi da je njen novi partner. Dočekao ju je na aerodromu u Los Anđelesu, nakon što je doputovala iz Njujorka, a onda su se odvezli njegovim luksuznim kolima.

Nikol je bila sjajno raspoložena pa nije skrivala osmijeh, a isto se može reći i za bogatog biznismena Majkla Rajstina (55) koji se sve češće viđa u društvu oskarovke.

Glumica i biznismen primijećeni su nedavno kako uživaju na bazenu u hotelu Belmond Splendido u Portofinu u Italiji. Djelovali su kao zaljubljeni par, i očigledno je da veoma uživaju u zajedničkom društvu.

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Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getawayhttps://t.co/5YV1N0iKcEpic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix)July 24, 2026

Prije toga su Kidman i Rajnstin fotografisani u prijateljskom razgovoru ispred njene hotelske sobe u Portofinu.

Nikol Kidman koja je pored glume odabrala ovo zanimanje, boravila je u Italiji sa svojim ćerkama, Sandej (18) i Fejt (15), koje je dobila sa bivšim mužem, muzičarem Kitom Urbanom. Izvor je rekao da je glumica fokusirana na pronalaženje sreće nakon razvoda.

"Nikada nije mislila da njen brak neće uspjeti i trudila se koliko je mogla da sačuva svoju porodicu. Njene ćerke su joj najbolje prijateljice i djeluje veoma zadovoljno u svom životu", dodao je insajder i napomenuo: "Sa Kidman je lako naći zajednički jezik, veoma je ljubazna, a svoj privatni život drži podalje od javnosti".

Nicole Kidman spotted with private equity investor at Italy hotel after Keith Urban divorcehttps://t.co/cGevuJ4cKZpic.twitter.com/T9Nvi7AOfX — Page Six (@PageSix)July 23, 2026

Podsjetimo, dobitnica Oskara je podnijela zahtjev za razvod u septembru 2025. godine od muzičara Kita Urbana, skoro dvije decenije nakon što su se vjenčali.

Bivši par je okončao svoj razvod u januaru, pristajući da se odrekne svih prava na alimentaciju. Dva mjeseca kasnije, Kidman je prekinula ćutanje o šokantnom raskidu, rekavši za Variety da će "uvijek ići ka onome što je dobro".

"Ono na čemu sam zahvalna je moja porodica i što je održavam takvom kakva jeste i što idem naprijed. To je to", poručila je.