Prosječna bruto zarada u martu u Crnoj Gori iznosila je 1,23 hiljade eura.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u martu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,03 hiljade eura i bila je 0,2 odsto veća nego u februaru.

Prosječna neto zarada u martu je, u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, zabilježila rast od 2,4 odsto.

" Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu u odnosu na februar zabilježile rast od 0,8 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,6 odsto" navodi se u saopštenju.

Prosječne neto zarade u martu su, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,7 odsto, građevinarstvo 1,6 odsto, poslovanje nekretninama 1,5 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 1,4 odsto, saobraćaj i skladištenje i finansijske i djelatnost osiguranja po 1,1 odsto, ostale uslužne djelatnosti 0,5 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0,4 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 0,3 odsto i vađenje ruda i kamena 0,1 odsto, piše Dan.

Pad prosječne neto zarade u martu, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i informisanje i komunikacije po jedan odsto, trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala 0,9 odsto, usluge smještaja i ishrane 0,6 odsto, prerađivačka industrija 0,5 odsto, obrazovanje 0,4 odsto, snabdjevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, stručne, naučne i tehničke djelatnosti i umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti po 0,3 odsto.