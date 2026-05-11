U svim vidovima smještaja u periodu januar - mart ove godine, Crna Gora je imala 169.419 turista koji su ostvarili 1.079.484 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine broj turista je manji za 6,4 hiljade, ili za 3,8 odsto, dok je broj noćenja smanjen za 41 hiljadu, ili za 3,7 odsto.

Glavni razlog za ovaj pad je drastično smanjivanje broja noćenja gostiju iz Turske koji traje još od incidenata u podgoričkom naselju Zabjelo, a potom i serije napada na njihove državljane s kraja oktobra prošle godine, ali i nastavak pada kod gostiju iz Rusije, pišu Vijesti.

To pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat o broju turista i noćenja za ova prva tri mjeseca.

Broj noćenja turista u prva tri mjeseca čini oko sedam odsto broja noćenja na nivou cijele godine, i riječ je o malom uzorku, ali je problematično što je ovo treće godina zaredom koja pokazuju pad broja noćenja, kao glavnog turističkog pokazatelja.

U 2023. godini Crna Gora je imala 16,38 miliona noćenja, u 2024. godini 15,59 miliona noćenja, a u prošloj 2025. godini 15,36 miliona noćenja u svim vidovima smještaja. To znači da je Crna Gora za dvije godine imala pad od milion noćenja ili za 6,6 odsto. Ovaj pad u protekle dvije godine dominantno se odnosio na pad broj posjeta iz Rusije, jer su gosti iz te države u 2023. godini ostvarili 3,7 miliona noćenja a u 2025. godini 2,4 miliona noćenja.

Odnosno, Rusi su za dvije godine smanjili broj noćenja u Crnoj Gori za 1,3 miliona, dok je mali rast sa drugih destinacija nadoknadio svega oko 20 odsto njihovog broja noćenja.

I sada za ovogodišnji pad u prvom kvartalu “krivi” gosti iz jedne države - Turske, koji su skoro prepolovili broj noćenja. Oni su za tri mjeseca prošle godine u svim vidovima smještaja ostvarili 114.477 noćenja, a sada je taj broj pao na 60.359, odnosno za 54 hiljade, ili za 47 odsto.

U kolektivnom smještaju (hoteli, moteli...) za tri mjeseca ove godine turski državljani imali su 15.615 noćenja, dok je lani ta brojka bila 19.434. Broj njihovih noćenja u privatnom smještaju je više nego prepolovljen, sa 95.043 na 44.744.

Pad njihove posjete nije počeo od novog rata na Bliskom istoku s kraja februara, već je vidljiv od početka godine. Samo u privatnom smještaju u januaru prošle godine ovi gosti su imali 31 hiljadu noćenja, a sada 13 hiljada, u februaru je brojka pala sa 27,7 na 14 hiljada, a u martu sa 36,3 na 17,6 hiljada, prenose Vijesti.

To je nastavak trenda pada njihove posjete Crnoj Gori od kraja oktobra prošle godine, nakon što se desio incident - tuče između stranih radnika iz Turske i Azerbejdžana sa grupom domaćih mještana. Zatim je uslijedilo više napada na imovinu - radnje državljana Turske, a Vlada tada privremeno uvodi vize građanima ove države.

U novembru 2024. godine oni su imali 36 hiljada noćenja, a u istom mjesecu nakon incidenata ova brojka pada na 9,9 hiljada. U decembru prošle godine 8,2 hiljade noćenja, a u istom mjesecu godinu ranije ta brojka je bila 37,5 hiljada noćenja.

Vlada je krajem decembra prošle godine ukinula privremene vize za državljane Turske, odnosno vratila bezvizni režim, ali s obzirom na podatke za prva tri mjeseca ove godine to nije vratilo povjerenje građana ove države da su u Crnoj Gori dobrodošli i da će imati miran i bezbjedan odmor.

Prilikom računanja turističkog prometa (procijenjeni dnevni trošak pomnožen sa brojem noćenja), u prošloj godini procijenjeno je da prosječni turista ostavi u Crnoj Gori 96 eura uključujući smještaj, ishranu i druge troškove povezane sa posjetom.

Ukoliko bi uzeli u obzir, da je prosječna potrošnja ista i ove godine, pad broja noćenja turskih državljana za 54 hiljada u prva tri mjeseca znači pad turističke potrošnje za 5,1 milion eura.

Turski državljani su prošle godine u svim vidovima smještaja ostvarili 630 hiljada noćenja ili 4,3 odsto od ukupnog broja noćenja. Ukoliko bi se u preostalom dijelu godine nastavio trend pada od 47 odsto broja njihovih noćenja, kao u prvom kvartalu, došlo bi do pada za 300 hiljada noćenja. To bi smanjilo turistički promet za 28,8 miliona eura, pišu Vijesti.

Kod gostiju iz Rusije nastavljen je trend pada broja noćenja, dominantno u privatnom smještaju. Samo u ovom vidu smještaja u prva tri mjeseca prošle godine državljani Rusije ostvarili su 370 hiljada noćenja, a u istom periodu ove godine ta brojka je iznosila 317 hiljada, odnosno pala je za 53 hiljade noćenja ili za 14 odsto.

Ukoliko bi se ovaj trend pada od 14 odsto nastavio u preostalom dijelu godine, ukupan prošlogodišnji broj noćenja ruskih državljana od 2,4 miliona pao bi na 2,1 miliona ili za još 300 hiljada.

Veliki dodatni izazov za ovogodišnju turističku sezonu osim neizvjesnosti u vezi rata na Bliskom istoku su cijene aviogoriva, koje su i dalje duplo veće nego na početku rata krajem februara. To je uticalo na povećanje cijena aviokarata, ali i ukidanja dijela linija kod mnogih evropskih avioprevoznika.

Ukoliko bi se desilo da 2026. godina bude treća zaredom sa padom broja noćenja turista, to bi značilo ozbiljne izazove u turističkom sektoru, ali i potrebu za preispitivanjem sadašnjih politika i strategija u turizmu.

Veliki pad broja noćenja od turskih i ruskih državljana od oko 120 hiljada u prva tri mjeseca ove godine samo je dijelimično nadoknađen od gostiju iz ostalih država, od čega najviše iz Srbije kod kojih je ostvareno povećanje broja noćenja za skoro 50 hiljada.

Gosti iz Albanije ostvarili su u prva tri mjeseca ove godine osam hiljada noćenja više nego u istom periodu lani, iz Njemačke za sedam hiljada, Bosne i Hercegovine za pet hiljada...

Međutim, ukupan minus ostaje 41 hiljada noćenja za tri mjeseca, što pokazuje da Crna Gora teško zamjenjuje turiste koje gubi iz Rusije i Turske.