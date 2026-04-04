Najviše zaposlenih u sektoru usluga, dominantna starosna grupa od 25 do 49 godina

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U Crnoj Gori je tokom prošle godine bilo 310,4 hiljade aktivnog stanovništva, od čega je 277,3 hiljade ili 89,3 odsto zaposlenih, dok je 33,1 hiljada ili 10,7 odsto nezaposlenih, pokazuju podaci Monstata, prenosi CDM.

Stanovništvo van radne snage, starosti od 15 do 89 godina, čini 199,4 hiljade osoba.

Prema istim podacima, stopa aktivnosti iznosila je 60,9 odsto, stopa zaposlenosti 54,4 odsto, dok je stopa nezaposlenosti bila 10,7 odsto, prenosi CDM.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva, 168,7 hiljada ili 54,4 odsto čine muškarci, dok žene čine 141,6 hiljada ili 45,6 odsto.

„Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 193,8 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih je u istoj starosnoj grupi, odnosno 19,6 hiljada“, saopšteno je iz Monstata, prenosi CDM.

Kada je riječ o sektorima, najviše zaposlenih je u uslužnim djelatnostima – čak 76,4 odsto, zatim u industriji i građevinarstvu 19,3 odsto, dok je najmanji broj zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu – 4,3 odsto.

Istraživanje je obuhvatilo 7,1 hiljadu domaćinstava, a prikupljeni su podaci za više od 18 hiljada članova domaćinstava, uključujući i podatke o radnoj aktivnosti za 15,38 hiljada osoba starosti od 15 do 89 godina, prenosi CDM.