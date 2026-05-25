Kodi Miler Mekintajer je po svemu sudeći konačno završio transfer u Olimpijakos.

Olimpijakos ne staje! Nakon što je tim iz Pireja osvojio Evroligu pobjedom nad Real Madridom, sada ređa pojačanja.

Nakon što je „Jurohups“ objavio da je crveno-bijeli tim osigurao potpis Žana Montera, sada je javljeno i da je praktično sve završeno oko dolaska Kodija Milera-Mekintajera.

Kako prenosi „Jurohups“, Kodi Miler-Mekintajer potpisaće ugovor na dvije plus jednu sezonu vrijedan oko dva miliona eura godišnje.

Iskusni američki plejmejker, koji je prethodne dvije sezone proveo u Crvenoj zvezdi, već neko vrijeme se pominje kao meta Olimpijakosa, ali sada je, prema navodima grčkih medija, sve utanačeno.

Pošto nije registrovan za Košarkašku ligu Srbije i nema pravo nastupa na F4 turniru u Nišu, bilo je jasno da je u polufinalu ABA lige odigrao posljednje minute za Crvenu zvezdu ove sezone.

Uskoro mu ističe ugovor, a očigledno je da saradnja neće biti produžena.

Plejmejker koji je nakon dugog puta kroz evropsku košarku do Evrolige stigao u dresu Baskonije, prošle sezone bio je jedan od ključnih igrača Crvene zvezde i pritom oborio rekord Evrolige.

U Olimpijakosu će naredne sezone vjerovatno voditi borbu sa Monterom za mjesto startnog plejmejkera, dok će iza njih priliku čekati iskusni Tomas Vokap.

Djeluje da Jorgos Barcokas u Miler-Mekintajeru vidi idealnu zamjenu za Amerikanca koji uskoro puni 34 godine.

Kako je stigao do prvaka Evrope?

Nakon što je završio Vejk Forest, Kodi Miler-Mekintajer igrao je za Leven, pa potom za Parmu u Rusiji, da bi se oprobao i u razvojnoj ligi. Poslije Zenita i Cedevita Olimpije u Srbiju je stigao 2020. godine, kada je potpisao za Partizan.

Vrlo brzo je otišao u Burg, pa je preko Andore i Gazijantepa stigao do Evrolige u dresu Baskonije.

Dva puta tokom karijere bio je najbolji asistent Evrolige, a u dresu Crvene zvezde osvojio je dva puta Kup Radivoja Koraća.