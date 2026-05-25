Si Đinping i Peng Lijuen su večeras u Velikoj dvorani naroda održali svečani prijem za predsjednika Vučića i njegovu suprugu.

Izvor: kineska medijska grupa

Kineski predsjednik Si Đinping priredio je danas u Pekingu svečani doček za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Kini.

Nakon ceremonije u Velikoj narodnoj dvorani, dvojica lidera održala su sastanak na kojem su razgovarali o jačanju strateškog partnerstva dvije države.

Si Đinping je poručio da Kina želi dodatno produbljivanje saradnje sa Srbijom kroz projekte u oblasti infrastrukture, energetike, digitalne ekonomije, vještačke inteligencije i zelene energije.

Vučić je zahvalio Kini na podršci Srbiji i istakao da Beograd pridaje veliki značaj odnosima sa Pekingom, posebno kada je riječ o ekonomiji i investicijama.

Nakon sastanka potpisano je više od 20 sporazuma iz oblasti ekonomije, trgovine, nauke, obrazovanja, pravosuđa i kulture.

Dvojica predsjednika prisustvovala su i svečanom prijemu koji su organizovali Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuan.