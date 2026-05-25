Nakon saobraćajne nezgode na putu Cetinje–Budva, sud mu izrekao zatvorsku kaznu i četvoromjesečnu zabranu upravljanja vozilima.

Državljanin Republike Albanije N.M. (43) osuđen je na ukupno 20 dana zatvora zbog izazivanja saobraćajne nezgode i odbijanja alkotestiranja na magistralnom putu Cetinje–Budva.

Kako je saopšteno, on je 25. juna 2026. godine oko dva sata poslije ponoći, u mjestu Košljun, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u zaštitnu bankinu, koju je oštetio u dužini od oko deset metara.

Nakon dolaska saobraćajne policije odbio je da se podvrgne alkotestiranju.

U zakonskom roku priveden je sudu, gdje ga je sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović oglasila krivim i izrekla mu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, kao i novčanu kaznu od 120 eura.

Pošto nije bio u mogućnosti da plati novčanu kaznu, ona je preinačena u dodatnih pet dana zatvora, pa je osuđen na ukupno 20 dana iza rešetaka.

Odmah nakon uručenja rješenja upućen je u UIKS Spuž zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao izbjeći izvršenje kazne.

Po odsluženju kazne biće mu izrečena i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri mjeseca.