Nakon saobraćajne nezgode na putu Cetinje–Budva, sud mu izrekao zatvorsku kaznu i četvoromjesečnu zabranu upravljanja vozilima.
Državljanin Republike Albanije N.M. (43) osuđen je na ukupno 20 dana zatvora zbog izazivanja saobraćajne nezgode i odbijanja alkotestiranja na magistralnom putu Cetinje–Budva.
Kako je saopšteno, on je 25. juna 2026. godine oko dva sata poslije ponoći, u mjestu Košljun, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u zaštitnu bankinu, koju je oštetio u dužini od oko deset metara.
Nakon dolaska saobraćajne policije odbio je da se podvrgne alkotestiranju.
U zakonskom roku priveden je sudu, gdje ga je sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović oglasila krivim i izrekla mu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, kao i novčanu kaznu od 120 eura.
Pošto nije bio u mogućnosti da plati novčanu kaznu, ona je preinačena u dodatnih pet dana zatvora, pa je osuđen na ukupno 20 dana iza rešetaka.
Odmah nakon uručenja rješenja upućen je u UIKS Spuž zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao izbjeći izvršenje kazne.
Po odsluženju kazne biće mu izrečena i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri mjeseca.