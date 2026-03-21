Vlada razmatra treći aneks ugovora, projekat vrijedan 8,2 miliona eura i dalje bez građevinske dozvole

Kako prenosi portal Vijesti, Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) zatražila je od Vlade produženje roka za dobijanje građevinske dozvole za malu hidroelektranu “Otilovići”, i to za dodatnih deset mjeseci.

Riječ je o trećem aneksu ugovora o koncesiji, kojim bi rok za završetak prve faze projekta bio pomjeren do kraja novembra ove godine.

Iz EPCG su obrazložili da nijesu uspjeli da na vrijeme obezbijede dozvolu, između ostalog i zbog kašnjenja u tenderskom postupku, nakon kojeg je tek u januaru potpisan ugovor sa izvođačem “Vigoris Ecotech”.

Projekat vrijedan 8,22 miliona eura predviđa izgradnju male hidroelektrane na akumulaciji Otilovići, uz postojeću branu na rijeci Ćehotini. Planirana snaga postrojenja je 3,2 megavata, a očekuje se godišnja proizvodnja od oko 11 miliona kilovat-sati, što je dovoljno za oko 1.200 domaćinstava.

Kako prenosi portal Vijesti, i prethodni rokovi su već pomjerani – prvo do januara 2025, a zatim do januara 2026. godine, ali dozvola i dalje nije pribavljena.

Iz EPCG navode da dodatne poteškoće stvara i složena procedura javnih nabavki, ali ističu da projekat ima značajne benefite, jer koristi postojeće vodne resurse bez dodatnog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Ukoliko Vlada prihvati zahtjev, rok će biti produžen samo za prvu fazu projekta, dok sam koncesioni ugovor ostaje nepromijenjen.