Od tužilaštva se traži da hitno reaguje po ovoj krivičnoj prijavi zato što je Medojević, kako se tvrdi, u pripremi ovog djela prenio na sebe kao fizičko lice eventualne obaveze oštećenih (EPCG i CEDIS) prema firmi “Kvadrat komerc”...

Izvor: cedis

Izvršni direktori Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Zdravko Dragaš i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) Vladimir Ivanović podnijeli su Vrnovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv više osoba zbog, kako se navodi, sumnje na postojanje organizovane kriminalne grupe formirane u vezi sa sudskim sporom koji je protiv državnih energetskih kompanija podnio Željko Medojević, vlasnik nekadašnje podgoričke firme “Kvadrat Komerc”.

U prijavi se tvrdi da su vještaci i sudije zajedno sa Medojevićem dio organizovane kriminalne grupe i da su kroz postupak u kojem je tužilac Medojević potraživao naknadu izgubljene dobiti zbog navodnih prekida u napajanju električnom energijom firme “Kvadrat Komerc” doprinijeli donošenju odluka koje su dovele do višemilionske štete za državne kompanije procijenjene na blizu šest miliona eura sa kamatama.

“Vijesti” imaju uvid u ovu krivičnu prijavu podnijetu sredinom februara.

Medojević je pred Osnovnim sudom u Podgorici pokrenuo sudski postupak koji je rezultirao presudom 17. februara 2025. u korist te kompanije, a Viši sud je 2. decembra 2025. odbio žalbu energetskih kompanija i potvrdio presudu Osnovnog suda. Energetske kompanije su Vrhovnom sudu podnijele reviziju presude Višeg suda krajem januara ove godine.

Od tužilaštva se traži da hitno reaguje po ovoj krivičnoj prijavi zato što je Medojević, kako se tvrdi, u pripremi ovog djela prenio na sebe kao fizičko lice eventualne obaveze oštećenih (EPCG i CEDIS) prema firmi “Kvadrat komerc” po osnovu ugovora o ustupanju potraživanja i da je pokrenut izvršni postupak početkom februara ove godine koji potpisuje javni izvršitelj Aleksandar Božović za naplatu novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U prijavi se ukazuje i da je Medojević unaprijed, putem punomoćja koje je dao advokatu Dejanu Klikovcu, rasporedio novac koji bi mogao biti naplaćen od državnih kompanija na četiri žiro-računa u različitim bankama u Crnoj Gori, pri čemu je odredio procente i iznose koji bi trebalo da budu uplaćeni za pojedine članove njegove porodice. Iz energetskih kompanija u prijavi se tvrdi da postoji sumnja da bi dio tog novca mogao biti namijenjen i drugim osobama koje se u prijavi pominju kao članovi organizovane kriminalne grupe.

“Pa je potrebno da predmetna sredstava koja budu uplaćena prinudnom naplatom od javnog izvršitelja po osnovu ovih odluka suda blokirate dok ne donesete odluku po krivičnoj prijavi ili barem dok se Vrhovni sud Crne Gore ne (izjasni) po osnovu revizije na presudu Višeg suda u Podgorici koju smo podnijeli dana 26. 1. 2026. godine jer postoji visok stepen osnovane sumnje da bi podizanjem sredstava sa žiro-računa od strane tužioca i lica koje je imenovao, svi zajedno mogli doći u situaciju da ova kriminalna organizacija bude procesuirana i da Vrhovni sud preinači ili ukine pravosnažnu i izvršnu presudu Višeg suda u Podgorici, a da nema oko čega da se sudimo jer nema para”, piše, između ostalog, u prijavi.

Izvori “Vijesti” iz pravnog sektora tvrde SDT može da ocijeni da li je zahtjev energetskih kompanija opravdan i da od sudova traži da se blokira taj novac. Sagovornik iz EPCG rekao je da najveći dio novca još nije skinut sa računa energetskih kompanija.

“Vijesti” čekaju odgovor od SDT-a kako će postupiti u ovom slučaju.

Prema navodima iz prijave ova firma se po svjedočenju Medojevića u sudskom postupku najprije bavila trgovinom dječje garderobe, a potom je proširila poslovanje na proizvodnju i nabavku opreme za konfekcijsku proizvodnju i sito štampu.

Tužilaštvu je u prijavi ukazano da je Medojević, kao vlasnik i odgovorno lice firme “Kvadrat komerc” u periodu od 2007. do 2015. godine zaključio, kako se tvrdi, pet fiktivnih ugovora o dugoročnoj poslovnoj saradnji sa stranim firmama i to - “Spin Textile Group” na iznos od 5.350.000 eura (ugovor zaključen do kraja 2013. godine), “MIR-COM” na iznos od 11.343.750 eura (do kraja 2014. godine), “MIKRO MODELI” na iznos od 7.272.500 eura (do kraja 2014. godine), “Wash Garment Industry” na iznos od 3.012.500 eura (do kraja 2015. godine) i “Maestral DOOEL Kočani – EDB MK” na iznos od 525.000 eura (do kraja 2015. godine), što ukupno iznosi 27.503.750 eura.

Dalje se navodi da je Medojević te ugovore zaključio iako je znao da mu je 2004. EPCG na njegov zahtjev izdala saglasnost za priključenje na elektrodistributivnu mrežu za poslovni prostor sa odobrenom obračunskom snagom od 8 kW, a ne za proizvodni pogon, te da Medojević nije imao dovoljno odobrene vršne snage da ispuni obaveze prema stranim partnerima. EPCG i CEDIS su u vrijeme davanja ove saglasnosti bile jedna kompanija

“Osumnjičeni se u bilo kom periodu od otpočinjanja proizvodnje 2004. godine pa do 2012. godine, kada je ugasio firmu (u postupku likvidacije), nije ostećenim EPCG i CEDIS-u obratio zahtjevom za naknadu štete zbog povremenih prekida u isporuci električne energije, niti je za sve vrijeme trajanja postupka dostavio bilo kakav dokaz tim povodom. A nesporno je da osumnjičeni nije mogao ispuniti obaveze po osnovu zaključivanja pet ugovora jer je samo jedan ugovor započet i djelimično realizovan sa firmom “Spin Tehtil Group” na iznos od 5,35 miliona eura i to u obimu 1,78 miliona, a nije realizovan u vrijednosti od 3,56 miliona. Ostala četiri ugovora nisu ni otpočela sa realizacijom, pa tim povodom tužilac (Medojević) po zakonu nema ni pravo na naknadu štete po osnovu izgubljene dobiti”, piše u prijavi SDT-u.

U prijavi se ukazuje da je na ročištu 7. decembra 2023. godine tužilac sudu dostavio izvoznu deklaraciju - otpremnicu broj 55/10 od 1. jula 2010. godine, iz koje se vidi da je veći dio mašina i opreme firme “Kvadrat Komerc” izvezen u Srbiju u skladu sa fakturom. Zbog toga se u prijavi postavlja pitanje kako je osumnjičeni, nakon što od sredine 2010. godine više nije imao proizvodne mašine, mogao da organizuje proizvodnju i ispuni ugovorne obaveze prema pet inostranih kompanija u ukupnoj vrijednosti od oko 25 miliona eura u periodu od polovine 2010. do kraja 2015. godine.

Dalje se navodi i da je firma “Kvadrat Komerc” imala osnivački kapital od jednog eura i bez obrtnih sredstava, zbog čega se, prema navodima iz prijave, dovodi u pitanje kako je uopšte mogla proizvesti robu predviđenu tim ugovorima, kao i na osnovu čega su poslovni partneri mogli imati povjerenje da će kompanija ispuniti ugovorne obaveze. Prema tvrdnjama iz prijave, sve to ukazuje da je riječ o fiktivnim pravnim i komercijalnim poslovima, koji su imali za cilj da se obezbijedi sticanje protivpravne imovinske koristi.

U prijavi se navodi da su vještaci u postupku izradili nalaze i mišljenja na osnovu kojih je, kako tvrdi podnosilac prijave, utvrđena visina navodne štete i izgubljene dobiti firme “Kvadrat Komerc”, iako su, prema navodima iz prijave, zanemarene činjenice o tehničkim mogućnostima proizvodnje i realizaciji ugovora, te da su sudije uprkos tim okolnostima (tehničkim mogućnositma proizvodnje), donijele presude.

Tvrdi se da je jedan od vještaka utvrdio da je kompanija u periodu od 2008-2010. imala procentualno minimalan profit u odnosu na nabavnu i prodajnu vrijednost robe, a da je za period nakon toga procijenio da je taj profit u narednim godinama mogao biti drastično povećan, što su sudovi navodno prihvatili.

“Dakle, vještak ekonomske struke je od profita tužioca u 2010.godini od 2.902,00 eura ili 1,53% u odnosu na nabavnu vrijednost robe u iznosu od 189.056,00 eura... utvrdio tužiocu profit (neto dobit) u procentu od 58,4% u odnosu na nabavnu vrijednost robe, što znači - da je u odnosu na 2010.godinu, stopa profita porasla za nevjerovatnih 7.692%”, navodi se u prijavi.

Dodaje se da se vještak “više ponašao kao alhemičar, nego kao vještak ekonomske struke,jer je ‘dokazao’ da bez ikakvih problema može od 2.902,00 eura napraviti 3.093.489,09 eura do 4.537.642,71 eura”.

“Želimo da istaknemo da prvo osumnjičeni (tužilac Medojević) ničim nije dokazao i dokumentovao osnovanost tužbenog zahtjeva, pa ni u dijelu da je pretrpio bilo kakvu štetu usljed krivice tuženih zbog povremenih prekida u isporuci električne energije, niti je dostavio bilo kakav dokaz o eventualnom kvaru na elektro-distributivnoj mreži. U službenoj evidenciji tuženih - ne postoji dokumentacija iz koje bi se moglo vidjeti da se tužilac u bilo kom periodu obratio tuženim sa zahtjevom za naknadu štete usljed “kvara” na mreži, niti je bilo čime dokazao, kako su eventualni povremeni prekidi u napajanju električnom energijom uticali na rad tužioca”, piše u obrazloženju krivične prijave.

Ove navode, kako se dodaje, najbolje potvrđuje i to da je Medojević na jednom od ročišta dao iskaz da je firmu “Kvadrat Komerc” osnovao 4. maja 2000. godine, da se firma bavila trgovinom dječje garderobe, dok je 2001. počela sa manjom proizvodnjom, koju je 2004. proširio izgradnjom poslovnog objekta u naselju “Grbe” u Danilovgradu i nabavkom opreme za konfekcijsku proizvodnju i sito štampu.

Dalje se ukazuje da je Medojević u iskazu naveo i da je u tom objektu, površine oko 600 kvadrata, formirao više pogona, za šta se kreditno zadužio oko 600.000 eura. U vezi sa napajanjem električnom energijom, kazao je da je u početku snabdijevanje bilo stabilno, uz povremene kratke prekide, dok je od 2010. do 2012. godine, prema njegovim riječima, bilo otežano, nakon čega je 2012. godine ugasio proizvodnju.

Podnosilac prijave, međutim, navodi da je EPCG Medojeviću još 2004. godine izdala elektroenergetsku saglasnost za priključenje na mrežu za poslovni prostor sa odobrenom snagom od 8 kW, što, kako se tvrdi, nije bilo dovoljno za proizvodni pogon niti za realizaciju ugovora vrijednih oko 25 miliona eura sa inostranim partnerima.

“Ako ovo dvoje dovedemo u vezu, pada u cjelosti konstrukcija suda na kojoj je zasnovao svoju presudu, iz razloga što se iz nje jasno vidi - da tužilac nije imao odobrenu (instaliranu) vršnu snagu za obavljanje svoje proizvodnje u punom kapacitetu - niti je mogao sa odobrenom vršnom snagom od 8 kw ispoštovati svoje ugovorne obaveze sa ino partnerima na iznos od 25 miliona eura, s obzirom da je tužilac na svoj zahtjev dobio eletroenergetsku saglasnost sa odobrenom obračunskom snagom za poslovni prostor od 8 kw, što je dovoljno za rad 4 pegle istovremeno, uz uslov da se ne upali ni jedna sijalica, što zna svaki student Elektrotehničkog fakulteta. Ovo pogotovo, pri činjenici što je tužilac izgradio objekat - proizvodni pogon, pa je logično - da obračunska snaga od 8 kw (za poslovni prostor) svakako ne odgovara namjeni objekta tužioca, opremi i mašinama koje je nabavio radi bavljenja proizvodnjom dječje konfekcije, broju radnika ....”, istaknuto je u obrazloženju prijave tužilaštvu u kojoj se dodaje da je sve ovo potvrdio i vještak tehnološko-tekstilne struke.

Da se Medojević bilo kada obratio EPCG za prijavu kvara na mreži, kako se navodi u prijavi, energetska kompanija bi bila dužna da izađe na lice mjesta zajedno sa vještakom odgovarajuće struke i utvrdi eventualnu štetu.

U prijavi tužilaštvu se navodi da je “nevjerovatno, da jednu amaterski smislenu prevaru tužioca uz podršku korumpiranih vještaka ekonomske struke prihvati prvostepeni sud i ovjeri Vijeće Višeg suda”

“Pa smatramo da su se u ponašanju i postupanju svih osumnjičenih stekli uslovi za primjenu člana 401 a KZ Crne Gore, jer je očigledno dokumentovano da su svi osumnjičeni vršili krivična djela koja im se stavljaju na teret ovom krivičnom prijavom i to na organizovan način i da je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni i očigledno odradivi zadatak i ulogu, te da postoji očigledan uticaj kriminalne organizacije na sudsku vlast”, navodi se u prijavi.

Ukazano je da svako ima pravo da podnese tužbu i traži naknadu štete ako misli da mu je povrijeđeno neko pravo po tom osnovu.

“Danas svako i vještači i nije (nažalost) teško naći “pogodbenog” sudskog vještaka da vam pomogne u realizaciji svojih namjera, ali aktivno i svjesno učešće suda u ovoj amaterskoj i jeftinoj prevari - je poraz za cjelokupni pravosudni sistem u Crnoj Gori, pa smatramo da ovu činjenicu treba da uzmete obzir kada budete odlučivali o ovoj krivičnoj prijavi”, navodi se u prijavi.