Pripadnici Balkanskog narko-kartela preko Skaj aplikacije detaljno su razrađivali planove za preuzimanje kokaina sa broda, dogovarali rute, šifre i opremu za međunarodni šverc droge.

Izvor: MONDO

Barska ćelija Balkanskog narko-kartela krajem 2020. godine planirala je šverc oko dvije tone kokaina na otvorenom moru, a članovi grupe putem Skaj aplikacije detaljno su dogovarali način pretovara droge, komunikaciju i rute kretanja, prenosi portal Vijesti.

Prema navodima iz prepiski, organizatori su razmatrali više opcija za preuzimanje kokaina sa broda, uključujući korišćenje krana i velikih vreća sa po 500 kilograma droge po transferu.

“Mislim da je najbolje da uradimo kranom. Sportske torbe u velike vreće pa 500 kila po transferu. Završavamo u četiri dizanja”, navodi se u jednoj od poruka.

Kako prenosi portal Vijesti, Specijalno državno tužilaštvo članovima te kriminalne grupe označilo je Milovana Burića, Zorana Kovačevića, Zorana Drešića, sada pokojnog Nenada Novovića, Nedeljka Brkana, Rada Vojvodića i više za sada neidentifikovanih osoba.

U komunikaciji preko Skaj aplikacije, jedan od članova grupe detaljno je objašnjavao kako bi trebalo da izgleda preuzimanje kokaina sa broda, upozoravajući na moguće probleme ukoliko pukne konop koji povezuje brod i gliser.

“Kada gofast i brod uspostave vizuelni kontakt, posada broda će spustiti svu robu u vodu... Plašim se plana A ako konop pukne”, navodi se u jednoj od poruka.

Prepiske pokazuju da su članovi grupe koristili kodna imena poput “Bolivar”, “Magelan” i “Kernja”, dok su detaljno razrađivali logistiku transporta kokaina iz Surinama prema evropskim obalama.

Kako prenosi portal Vijesti, u porukama se pominju satelitski telefoni, šifrovane radio-veze, noćni dvogledi i GPS uređaji, a članovima ekipe davane su precizne instrukcije za komunikaciju tokom akcije.

Planeri akcije razmatrali su i vremenske uslove, lokacije susreta i alternativne rute, pa je prvobitno dogovorena tačka pretovara kasnije promijenjena zbog lošeg vremena i bezbjednosnih procjena.

U jednoj od završnih komunikacija dogovorene su i šifre za identifikaciju na moru.

“Prvi kontakt VHF kanal 72... Naš pozivni znak: Maria. Pozivni znak broda: Joseph. Pitanje koje postavljamo: ko je najbolji? Odgovor broda: Mbape”, navodi se u prepiskama koje, kako prenosi portal Vijesti, predstavljaju dio dokaza u istrazi međunarodnog šverca kokaina.