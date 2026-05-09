Planirana investicija EPCG: solarni projekat u krugu Željezare Nikšić uz više od 60 hiljada panela i godišnju proizvodnju od 46 GWh

Izvor: Facebook/Željezara Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) planira izgradnju velike solarne elektrane na krovovima i oko objekata nikšićke Željezare, gdje bi, prema projekcijama, moglo biti postavljeno 60.856 solarnih panela, sa godišnjom proizvodnjom od oko 46,63 gigavat-sati električne energije.

Kako prenosi portal Vijesti, projekat je detaljno predstavljen u dokumentaciji koja je dostavljena Agenciji za zaštitu životne sredine, a na osnovu koje se odlučuje da li je potreban Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Agencija je ranije utvrdila da EPCG nije potrebna „zelena dozvola“, ali je sada obuhvat parcela za gradnju proširen.

U dokumentaciji se navodi da je na hali „Vučionica“ već instalirano oko 4,2 hiljade panela, dok ekonomske analize pokazuju da je ugradnja preostalog dijela projekta isplativa. Kako prenosi portal Vijesti, teren je ravan ili prekriven niskim rastinjem, a u zoni nema registrovanih kulturnih dobara niti arheoloških nalazišta.

Kako prenosi portal Vijesti, u planu je da se paneli postavljaju na tri načina – na krovove postojećih objekata, na zemljište u krugu fabrike, kao i vertikalno na fasade objekata. „Slobodne krovne površine iznose oko 177.106 kvadrata, na kojima se relativno brzo može postaviti 34.243 fotonaponska modula“, navodi se u dokumentu, uz procjenu da je ukupno moguće instalirati 60.856 panela.

U EPCG-u smatraju da tokom rada elektrane neće biti negativnog uticaja na životnu sredinu, jer sistem neće proizvoditi štetne materije niti imati emisije koje bi uticale na okolinu, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, kompanija je sredinom aprila raspisala tender za izradu elaborata o stanju konstrukcije, vrijedan oko 66.000 eura, a postupak bi trebalo da bude završen početkom juna, ukoliko ne bude žalbi ili odlaganja.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je krajem oktobra prošle godine urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za ovaj projekat.