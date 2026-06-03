Milica Pavlović zaradila 57 miliona, a ostalo joj samo 550.000 dinara: Otkriveno koliko pjevačica zapravo zarađuje

Pjevačica Milica Pavlović već godinama posluje preko firme "Senorita Music" koja je 2025. godinu završila sa pozitivnim rezultatima.

Izvor: Instagram / senoritamilica

Milica Pavlović godinama unazad važi za jednu od najpopularnijih pjevačica na domaćoj sceni, a kada god je govorila o svojoj karijeri, priznala bi da sve što zaradi ulaže u nove projekte što potvrđuje i njen finansijski izvještaj.

Agencija za privredne registre je nedavno objavila podatke za 2025. godinu, po kojima je firma "Senorita Music" ostvarila prihod nešto veći od 57 miliona dinara.

S druge strane, imala je i rashode od skoro 57 miliona, tako da je firmi ostao čist neto dobitak od 550.000 dinara, odnosno nešto više od 4.500 eura.

Izašla iz minusa

Milica Pavlović je 2023. završila koncertom u Beogradskoj areni kojom je započela turneju "Lav", a u toku 2024. imala je koncerte u dvoranama u Novom Sadu, Nišu, Zagrebu, Vranju i brojnim drugim mjestima u regionu.

Poznato je da ovakve vrste koncerata zahtijevaju velika ulaganja, a u prilog tome govore i podaci. Naime, njena firma "Senorita music" je u toku 2024. imala bruto prihod od skoro 55 miliona dinara. Međutim, njeni rashodi iznosili su skoro 70 miliona dinara, te je Milica godinu završila "u minusu" od oko 15 miliona dinara.

Milica poslednjih godina bilježi pad prihoda, pa tako recimo 2023. je bila "u plusu" oko 45.000 eura. Takođe, godinu dana ranije imala je još veću zaradu.

Po zvaničnim podacima Agencije za privredne registre, njena firma zaradila je 252.000 eura tokom 2022. godine, a evo šta nam je ona ranije rekla o ovom o svojim prihodima i rashodima.

"To je javni podatak, mene ta činjenica vrijeđa - hajde da sve ljude stavimo na rendgen i da objavimo te podatke. Ono što je bitno da napomenem, da te cifre koje ljudi vide se ulažu u posao. To nije cifra koju ti uzmeš pod ruku i imaš taj keš, to je novac koji si zaradio sa plaćenim porezima, doprinosima i tako dalje. Ta informacija je izašla u medijima, a ja sam možda sjutradan taj novac uložila u album, to je taj momenat kog ljudi moraju biti svjesni", rekla je Pavlovićeva prije skoro dvije godine za Nova.rs, a očigledno je da je i posle toga nastavila da ulaže veliki novac u svoju karijeru, te i dalje ima ogromne rashode.

Ona je inače poznata po tome što ne štedi ni na jednom segmentu, od pjesama koje joj prave najbolji srpski pa i grčki autori (kao što je čuveni hitmejker Fivos), preko produkcije, do spotova, fotografija, stajlinga, igrača.



