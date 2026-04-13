Klaster prevoza Crne Gore uputio je ultimativni zahtjev Ministarstvu finansija: ili isplata zaostalih sredstava i ubrzanje povraćaja poreza, ili blokada glavnog grada nakon vaskršnjih praznika.

Autobuski prevoznici širom Crne Gore nalaze se u kritičnoj finansijskoj situaciji koja bi uskoro mogla rezultirati potpunom paralizom saobraćaja u Podgorici. Izvršni direktor Klastera prevoza, Davor Dokić, poručio je da su iscrpljeni svi modeli strpljenja i da je loptica sada isključivo u dvorištu Vlade, prenosi RTV Budva.

Dokić ističe da se ne radi o traženju milostinje, već o novcu koji zakonski pripada prevoznicima, a koji administracija neopravdano zadržava.

“Obratili smo se svim organima u državi, prije svega resornom ministarstvu, onda Vladi, Predsjedniku države i Predsjedniku Skupštine. Tražili smo da se dvije sistemske stvari hitno riješe: povraćaj PDV-a u razumnom roku i brži povraćaj akciza. Zakon jasno propisuje rok od 60 dana za povraćaj PDV-a, ali se to ne poštuje. Poreska uprava mora da shvati da je to naš novac koji se nalazi kod njih i da nam ga moraju vratiti”, navodi Dokić.

Iako su prvobitni zahtjevi uključivali i dodatno odricanje države od akciza, Klaster je, prateći kretanja na berzi, spreman na određene ustupke kako bi se postigao dogovor.

“Nafta je na 95, što znači da bi gorivo, konkretno eurodizel, trebalo da pojeftini oko šest centi. Zbog toga bismo, kao gest dobre volje, odustali od zahtjeva da se država dalje odriče svojih prihoda od nafte kroz smanjenje akciza ili stopa PDV-a. Međutim, od isplate pomoći iz 2021. godine ne odustajemo. Duguju nam tri rate po 500 eura po voznoj jedinici. To je ukupno oko 1,7 miliona eura – za budžet Crne Gore simboličan iznos, a za nas pitanje opstanka”, objašnjava izvršni direktor Klastera.

Ukoliko država ima problem sa likvidnošću budžeta, prevoznici nude rješenje koje ne zahtijeva instant isplatu gotovine, ali im omogućava rad sa bankama.

“Predložili smo Ministarstvu finansija kompromis: ako nemaju dovoljno novca za brzi povraćaj PDV-a, spremni smo na izdavanje državnih obveznica. Tim hartijama od vrijednosti možemo trgovati na sekundarnom tržištu ili ih založiti kao kolateral kod poslovnih banaka. To su hartije prvog reda, na njih nema obaveznih rezervi kod Centralne banke i to je opcija koja je itekako u igri”, ističe Dokić.

Najava radikalizacije: “Pridružićemo se kamiondžijama”

Dokić upozorava da će odsustvo odgovora nakon praznika značiti samo jedno, izlazak na ulice.

“Ukoliko ne dođe do dogovora, održaćemo sastanak Klastera i vjerovatno se pridružiti kolegama kamiondžijama. Dok oni bojkotuju granične prelaze, mi ćemo fokusirati naše proteste na Podgoricu. Sve opcije su otvorene, ali mi više ne možemo da čekamo dok naši računi ostaju prazni, a naš novac stoji na računima Poreske uprave”, zaključio je on.

Iz Ministarstva finansija za sada nema zvaničnog odgovora na ove navode, dok prevoznici poručuju da je “vrijeme za sastanke prošlo, a vrijeme za konkretna rješenja došlo”.