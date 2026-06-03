U centru Beograda jutros oko 7 časova dogodilo se ubistvo kada je, prema prvim informacijama, 26-godišnji mladić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U centru Beograda jutros oko 7 časova policiji je prijavljeno ubistvo za sada neidentifikovanog muškarca u kući koja se nalazi iza stare zgrade BIP-a.

Policija je po dolasku na lice mjesta zatekla mladića (26), koji je izjavio da je sjekirom usmrtio muškarca u njegovoj kući. Osumnjičeni je priveden, a na mjestu događaja u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog zločina.

(TV Pink/Mondo)