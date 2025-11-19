Vuković je naglasio da još uvijek nemaju plan kako će se taj novac trošiti niti koliko korisnika ima pravo na isplatu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar finansija Novica Vuković je kazao da taj resor i Vlada nisu konsultovani prije nego je Skupština izglasala zakon o obeštećenju radnika koji su ostali bez posla u državnim drvoprerađivačkim i šumarskim kompanijama, što bi državnu kasu moglo koštati do 110 miliona eura.

Vuković je naglasio da još uvijek nemaju plan kako će se taj novac trošiti niti koliko korisnika ima pravo na isplatu.

To je saopštio na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen budžet za 2026. godinu.

Skupština je u maju ove godine, na predlog grupe poslanika Demkratske Crne Gore, usvojila zakon kojim se radnici koji su radili u državnim kompanijama u ovom sektoru, a čiji je radni odnos prestao uvođenjem stečaja, omogućuje isplata finansijske podrške u neto iznosu od 12 hiljada eura. Ukoliko je dobio otpremninu iz Fonda rada od 1.930 eura ili iz nekog drugog izvora, taj iznos nove naknade će biti umanjen za prethodno dobijenu svotu.

Poslanici Demokrata u svom predlogu nisu naveli kako će biti obezbijeđen novac za ovu isplatu, već da će to biti urađeno iz državnog budžeta za 2026. godinu, prenose Vijesti.

„Ono što je moja i molba Vlade jeste da politički i bilo koji predlog poslanika treba da bude iskomuniciran sa resorima koji treba da učestvuju u realizaciji svih tih predloga. U tom slučaju nije konsultovano Ministarstvo finansija niti Vlada, niti je projekcija rađena sa Ministarstvom finansija niti dinamika potrošnje. Na taj način je to odluka parlamenta da takvo jedno zakonsko rješenje ponudi žrtvama tranzicije, konkretno za drvoprerađivačku industriju sa par proširenih oblasti. Ono što mogu da kažem jeste da mi nemamo jasno definisanu dinamiku potrošnje niti precizno popisan broj korisnika, lica koji su obeštećeni. Na taj način fiskalni efekat Ministarstvo finansija nije moglo da planira jer Ministarstvo poljoprivrede radi na tom procesu, i informaciju kada budu dostavili to će biti tema Vlade i realizacija cijelog procesa“, kazao je Vuković.