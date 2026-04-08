Nakon završene digitalizacije ključnih administrativnih usluga omogućeno je da se svi zahtjevi podnose u potpunosti elektronski, putem portala eUprave, saopštilo je MInistarstvo finansija.

Kako su pojasnili, privredni subjekti mogu online podnositi zahtjeve za izdavanje ili produženje odobrenja za uvoz, izvoz, promet na veliko i malo, obradu i proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i za upis u registar marki duvanskih proizvoda. Osim toga, sve naknade i administrativne takse mogu se platiti direktno na portalu, što znatno skraćuje vrijeme i pojednostavljuje proces.

“Ovim korakom korisnici više ne moraju dolaziti na šaltere. Sve procedure sada se mogu pratiti online, a rješenja stižu elektronski, što čini administraciju bržom, jednostavnijom i transparentnijom”, navode u saopštenju.

Ministarstvo finansija, ističu, nastavlja da, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave modernizuje svoje digitalne servise kako bi javna uprava bila efikasnija i dostupnija za sve građane i privrednike.

“Pozivamo sve korisnike da iskoriste nove elektronske mogućnosti i tako olakšaju i pojednostave sebi obavljanje administrativnih poslova”, zaključuju u saopštenju.