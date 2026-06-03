Bivša predsjednica Vrhovnog suda rekla je to u predmetu koji se odnosi na njeno postupanje po anonimnoj prijavi grupe građana u vezi sa sudijom Osnovnog suda u Rožajama Milosavom Zekićem, protiv kojeg se pred Osnovnim sudom u Kotoru vodio krivični postupak.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ne osjećam se krivom i kad bih bila na istoj poziciji, sada bih isto postupila, kazala je Vesna Medenica juče pred vijećem Apelacionog suda, koje odlučuje o žalbama na presudu kojom je u ponovljenom postupku osuđena na šest mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda rekla je to u predmetu koji se odnosi na njeno postupanje po anonimnoj prijavi grupe građana u vezi sa sudijom Osnovnog suda u Rožajama Milosavom Zekićem, protiv kojeg se pred Osnovnim sudom u Kotoru vodio krivični postupak.

Tužilaštvo tvrdi da je Medenica morala o tome da obavijesti predsjednika i članove Sudskog savjeta, jer to tijelo odlučuje o eventualnom privremenom udaljenju sudije sa funkcije.

Ona je, međutim, pred Apelacionim sudom tvrdila da nije postupala van zakona, niti da je bila dužna da od anonimnih prijava pravi osnov za progon sudija.

“Možete naći 300 takvih pritužbi anonimnih, jer ja nisam bila lovac na sudije, već sam željela da sudije slobodno formiraju sudijsku misao i koriste znanje najbolje kako umiju”, kazala je Medenica, prenose Vijesti.

U nastavku izlaganja poručila je da je spremna da “istrpi više nego što su drugi mislili”, ali da ne prihvata krivicu.

“Crna Gora ostaje bez odgovora šta je to prezumpcija nevinosti, a ja sam to dobro znala i srećna sam što me um služi sa ovoliko godina i spremna sam da budem žrtva onih koji misle da sam žrtva za boljitak moje Crne Gore”, rekla je Medenica.

Od Apelacionog suda zatražila je da preinači odluku Višeg suda u Podgorici i oslobodi je odgovornosti, tvrdeći da je postupak protiv nje konstruisan da bi se javnosti poslala poruka da je kriminalac.

“Cijeli postupak je pokrenut da bi se stvorila slika - Bože moj, Vesna je višestruki kriminalac. Nisam, niti ću ikad biti”, kazala je Medenica.

iz Apelacionog suda saopšteno je da će javnost o odluci vijeća biti blagovremeno obaviještena nakon što bude donijeta.

Sudija izvjestilac Predrag Tabaš kazao je na sjednici da je činjenično stanje u predmetu neizmijenjeno.

Specijalno državno tužilaštvo žalilo se na visinu kazne, ocjenjujući da je prvostepeni sud olakšavajuće okolnosti cijenio više nego što je trebalo. Tužilaštvo smatra da Medenica nije izrazila kajanje, već da je pokušala da umanji krivicu i odgovornost prebaci na druge, pišu Vijesti.

Medenica je na to odgovorila da ona ne prebacuje odgovornost, već da je tužilac “podigao optužni predlog i identifikovao počinioce”.

Prisjećajući se toka prvostepenog postupka, kazala je da su nakon jednog svjedočenja, kako tvrdi, “i novinari i svi” očekivali da tužilaštvo odustane od krivičnog gonjenja.

“Kada je bio prvi glavni pretres, nakon svjedočenja Vuksanovićeve, i novinari i svi smo očekivali da tužilac odustane od krivičnog gonjenja. Međutim, tužiteljka je tražila pauzu i pošla do bivšeg tužioca, koji je kreator tog optužnog akta, na konsultacije. Nakon toga, došlo je do nekih novih predloga i pokušaja da se od onoga što je nestalo ipak napravi neka građa”, kazala je Medenica.

Njeni branioci, advokati Zdravko Begović i Zdenko Tomanović, tražili su da Apelacioni sud preinači presudu i Medenicu oslobodi optužbe.

Tomanović je, obrazlažući žalbu, rekao da nakon što je stigla anonimna prijava “nije reagovao niko u lancu”, da se protiv drugih nije vodio postupak, već da je “Medenicu zapalo”.

“Ne može se zahtijevati da reaguje neko ko nije nadležan”, kazao je Tomanović.

Medenica je u istom pravcu tvrdila da bi, da joj je bilo koji sudija došao dok je bila na funkciji, mogla biti optužena za nezakonit uticaj.

“Da je bilo koji sudija došao kod mene dok sam bila na poziciji za koju me sad proganjaju, imala bih još jedno djelo - nezakonit uticaj”, rekla je ona.

Sudija izvjestilac pročitao je i stav Vrhovnog državnog tužilaštva o tome da žalbu tužilaštva treba uvažiti, a žalbe branilaca odbiti.

Cijeli postupak je pokrenut da bi se stvorila slika - Bože moj, Vesna je višestruki kriminalac. Nisam, niti ću ikad biti”, kazala je Medenica juče u sudnici, prenose Vijesti.