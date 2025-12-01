Iz resora Novice Vukovića kažu da će novac koristiti za stvaranje fiskalne rezerve za 2026. i 2027. godinu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo finansija saopštilo je da su obezbijedili 450 miliona eura isključivo za stvaranje fiskalne rezerve za 2026. i 2027. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore i Odlukom o zaduživanju za 2025. godinu, prenose Vijesti.

Naglasili su da je na taj način osigurana stabilna i pravovrevemena budžetska podrška za uredno ispunjavanje svih obaveza države po osnovu otplate duga.

"Ukupne potrebe finansiranja države u 2026. i 2027. godini iznose oko 2,2 milijarde eura, od čega se oko 1,6 milijardi eura odnosi na obaveze po osnovu dospijevajućeg duga, dok se preostali iznos, od oko 600 miliona eura odnosi na finansiranje kapitalnih i razvojnih projekata od strateškog značaja. Posebno se izdvaja 2027. godina, u kojoj Crnu Goru očekuje izuzetno visoka obaveza otplate duga od oko 1,2 miljardi eura. Blagovremeno obezbjeđivanje fiskalne rezerve predstavlja ključni korak u osiguravanju stabilnosti i kontinuiteta javnih finansija u ovom dvogodišnjem periodu", navodi se u saopštenju, prenose Vijesti.

Ugovor o kreditnom aranžmanu, kako su kazali, zaključen je sa renomiranim međunarodnim finansijskim institucijama: Merrill Lynch International, MUFG Bank, Société Générale, OTP Bank, Erste Group, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft i Eurobank Private Bank Luxembourg, što "potvrđuje visok nivo kredibiliteta Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu."

"Aranžman je ugovoren pod izuzetno povoljnim tržišnim uslovima, šestomjesečni EURIBOR uvećan za marginu od 2,5%, što prema aktuelnim tržišnim kretanjima odgovara ukupnoj kamatnoj stopi od oko 4,5%. Kredit je ugovoren na rok od pet godina uz polugodišnju dinamiku otplate. Ovakvi uslovi omogućavaju stabilno planiranje otplate duga, smanjenje rizika refinansiranja i jaču otpornost javnih finansija u godinama sa većim fiskalnim pritiscima", dodaju iz MF-a, pišu Vijesti.

Napominju da je zaključenju aranžmana prethodila sveobuhvatna analiza međunarodnih finansijskih kretanja, koju Ministarstvo finansija "kontinuirano sprovodi radi obezbjeđivanja najpovoljnijih uslova finansiranja".

"Tokom oktobra 2025. godine sprovedene su konsultacije sa više međunarodnih komercijalnih banaka, praćene detaljnim analizama pristiglih ponuda, što je omogućilo izbor najpovoljnijeg i najstabilnijeg modela za obezbjeđenje fiskalne rezerve za naredne dvije godine", dodaju.

Kazali su da MF, zaključivanjem ovog kreditnog aranžmana "potvrđuje dosljedan, odgovoran i planski pristup upravljanju javnim sredstvima".

"Pravovremeno obezbijeđena sredstva za fiskalnu rezervu doprinose urednom servisiranju obaveza po osnovu duga, očuvanju fiskalne sigurnosti i ukupne ekonomske stabilnosti Crne Gore u periodu pojačanih obaveza i značajnih razvojnih ulaganja", piše u saopštenju.