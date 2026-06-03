Rašid Sulajmom napušta Budućnost Voli I karijeru nastavlja u novom turskom porvoligašu Čajirova Beledijesiju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Elma Nurković

Poslije dvije godine saradnje, došlo je vrijeme za rastanak. Rašid Sulajmom napušta Budućnost Voli I karijeru nastavlja u novom turskom porvoligašu Čajirova Beledijesiju.

Američki košarkaš dobro je poznat ljubiteljima turske košarke, pošto je tokom sezone 2022/23 nosio dres Konjaspora i ostavio veoma dobar utisak svojim poenterskim učinkom.

Dolazak Sulajmona predstavlja značajan potez za Čajirovu, koja u svojoj debitantskoj sezoni na ovom nivou takmičenja pažljivo sklapa konkurentan sastav.

Riječ je o igraču koji odlično poznaje ligu i njene zahtjeve, što bi moglo da bude od velike važnosti za ekipu u predstojećim izazovima. Klub je već doveo nekoliko kvalitetnih pojačanja, a Sulajmon se uklapa u ambiciozne planove uprave.

Na osnovu dosadašnjih poteza na tržištu, utisak je da Čajirova gradi tim sposoban da se ravnopravno nosi sa rivalima i da neće imati većih problema u borbi za opstanak.

Ostaje da se vidi kako će se novo pojačanje uklopiti u sistem igre, ali očekivanja od iskusnog beka svakako su velika.