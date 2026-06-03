Imate smrdibube u kući? Nikako ih ne gnječite, evo kako da ih se riješite bez neprijatnog mirisa

Smrdibube nisu opasne, ali ispuštaju neprijatan miris kada se zgnječe. Saznajte kako da ih uklonite iz doma i spriječite njihov povratak.

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Sa dolaskom toplijih dana i naglim promjenama vremena, mnogi u stanovima i kućama ponovo primećuju smrdibube. Najčešće se pojavljuju na prozorima, balkonima, zavjesama, oko sobnog cvijeća ili u uglovima prostorija, a iako nisu opasne po ljude, umiju da budu izuzetno neprijatne.

Smrdibube ne ujedaju i ne prenose bolesti, ali imaju jednu osobinu zbog koje ih nikako ne treba gnječiti. Kada se osjete ugroženo, ispuštaju jak, neprijatan miris koji može da se zadrži na rukama, tkaninama, zidovima i namještaju. Zato papuča, krpa ili ruka nisu dobro rješenje, koliko god da vam u tom trenutku djeluju najbrže.

Izvor: Profimedia

Kako smrdibube ulaze u dom?

Smrdibube najčešće pronalaze put do unutrašnjosti kroz otvorene prozore, balkonska vrata, pukotine oko stolarije, oštećene komarnike, roletne i ventilacione otvore. Dovoljan je i mali razmak da se zavuku u stan, naročito ako ih privuku svjetlost, toplota ili miran kutak u kojem mogu da se sakriju.

Najviše ih primjećujemo u periodima promjene vremena, kada traže zaklon i stabilnije uslove. Često se zadržavaju u blizini fasada, terasa, baštenskog i balkonskog bilja, pa se lako dogodi da odatle uđu u kuću.

Izvor: Profimedia

Prva greška koju mnogi naprave jeste da smrdibubu zgnječe čim je ugledaju. Upravo tada nastaje najveći problem — neprijatan miris koji se brzo širi i može dugo da ostane u prostoru.

Umjesto toga, najbolje je da je pažljivo pokupite papirom, poklopite čašom ili uhvatite u manju posudu sa poklopcem. Zatim je iznesite napolje, ali ne odmah pored prozora ili vrata, već malo dalje od kuće kako se ne bi brzo vratila.

Ovaj način je jednostavan, bezbjedan i ne ostavlja miris za sobom.

Može li usisivač da pomogne?

Ako se u prostoriji pojavilo više smrdibuba, usisivač može biti praktično rješenje, ali samo uz oprez. Nakon usisavanja kesu treba odmah izvaditi i baciti. Ako koristite usisivač bez kese, posudu je potrebno odmah isprazniti i oprati.

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U suprotnom, neprijatan miris može ostati u usisivaču i širiti se svaki put kada ga ponovo uključite. Zato je usisavanje korisno samo ako se uređaj odmah očisti.

Zatvorite mjesta kroz koja ulaze

Najbolja zaštita od smrdibuba počinje prije nego što uđu u kuću. Provjerite komarnike, mrežice na prozorima, pukotine oko stolarije, pragove, balkonska vrata, roletne i ventilacione otvore.

Pocjepane mrežice treba zamjeniti ili zakrpiti, a sitne rupe i procjepe zatvoriti silikonom, dihtung trakom ili drugim odgovarajućim materijalom. Tako ćete smanjiti mogućnost da smrdibube ulaze u dom, ali i sprečiti pojavu drugih insekata.

Prirodni mirisi koji im ne prijaju

Izvor: Profimedia

Smrdibube ne vole intenzivne mirise, pa se kao kućni trik često koristi rastvor vode i nekoliko kapi eteričnog ulja. Najčešće se preporučuju nana, lavanda ili čajevac.

Rastvor možete poprskati po prozorskim daskama, okvirima vrata, balkonskim pragovima i mjestima na kojima se smrdibube najčešće pojavljuju. Važno je da se prskaju površine, a ne same bube.

Ako imate kućne ljubimce, budite posebno pažljivi sa eteričnim uljima, jer neka od njih mogu biti štetna za pse i mačke.

Balkon i prozore održavajte čistim

Smrdibube vole mirna, zaklonjena mjesta. Često se kriju oko saksija, suvog lišća, kutija na terasi, iza roletni ili u uglovima balkona. Redovno čišćenje tih mjesta može značajno da smanji njihovo zadržavanje u blizini doma.

Ako se stalno pojavljuju na istom mjestu, provjerite da li u blizini postoji pukotina, otvor ili skriven prostor kroz koji ulaze.