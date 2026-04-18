Pad cijena na svjetskom tržištu mogao bi donijeti jeftinije gorivo u Crnoj Gori, ali sve zavisi od produženja mjera smanjenih akciza

Građane Crne Gore od utorka, 21. aprila, mogle bi dočekati niže cijene goriva, ali konačan ishod zavisi od odluke Vlade o produženju važećih mjera smanjenja akciza koje ističu istog dana.

Prema aktuelnim kretanjima na berzama, cijene naftnih derivata mogle bi biti niže od jednog do devet centi po litru, ukoliko ostane na snazi postojeći model umanjenih akciza – 50 odsto na dizel i 25 odsto na benzin.

U tom slučaju, cijena eurodizela pala bi za devet centi i iznosila oko 1,62 eura po litru. Kada je riječ o benzinu, očekuje se blago pojeftinjenje od jedan do dva centa, pa bi cijene bile niže u odnosu na sadašnjih 1,55 i 1,58 eura. Lož-ulje bi, prema procjenama, pojeftinilo sedam centi i koštalo oko 1,80 eura, iako na ovaj derivat nije primijenjeno smanjenje akciza.

Iz Ministarstva energetike i Ministarstva finansija potvrđeno je da će konačna odluka o eventualnom produženju mjera biti donijeta u ponedjeljak, kada će biti urađen i obračun novih cijena koje stupaju na snagu od utorka. “Nadležni resori prate stanje na tržištu i u ponedjeljak će imati preciznu računicu u vezi sa akcizama i cijenama goriva”, saopšteno je nezvanično.

Pad cijena goriva na domaćem tržištu prati globalni trend, uslovljen smirivanjem geopolitičkih tenzija. Kako navode iz Udruženja naftnih kompanija, primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doprinijelo je stabilizaciji cijena na svjetskim berzama. “Cijene se vraćaju na nivoe prije sukoba, a samim tim stabilizuje se i snabdijevanje”, poručuju iz Udruženja.

Cijene goriva u Crnoj Gori počele su da rastu od 9. marta i rasle su sve do posljednjeg obračuna 14. aprila, kada je eurodizel poskupio ukupno 44 centa po litru. Intervencijom Vlade od 23. marta, kada su akcize smanjene za 27 centi po litru, spriječen je dodatni rast od čak 71 cent u manje od mjesec dana.

Bez ove mjere, cijena litra eurodizela početkom aprila dostigla bi 2,05 eura. Benzin je u istom periodu poskupio oko 20 centi, dok je smanjenje akciza ublažilo rast za 16 do 17 centi, u zavisnosti od vrste goriva.

Prethodni rast cijena bio je posljedica poremećaja na globalnom tržištu izazvanog sukobima na Bliskom istoku, dok je dodatni signal stabilizacije stigao nakon ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, što je doprinijelo padu cijena nafte na svjetskim tržištima.