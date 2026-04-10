“Ono što možemo da uradimo u narednom periodu kao Ministarstvo, jeste da predložimo eventualno ograničenje potrošnje i smanjenje obračunskog perioda, na neki kraći nivo”

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović kazao je za Novu M da će Vlada, ako kriza na Bliskom istoku eskalira, pored smanjenja iznosa akciza, posegnuti i za drugim mjerama koje se odnose na gorivo, prenosi Portal Analitika.

“Ono što možemo da uradimo u narednom periodu kao Ministarstvo, jeste da predložimo eventualno ograničenje potrošnje i smanjenje obračunskog perioda, na neki kraći nivo”, rekao je Šahmanović.

Podsjetimo, obračunski period trenutno iznosi sedam dana.

“Ni u jednom momentu snabdijevanje nije bilo ugroženo. Imamo tri naftne kompanije koje pokrivaju 97 odsto tržišta i u stalnoj smo komunikaciji sa njima”, dodao je on.

Trenutne rezerve goriva u Crnoj Gori, precizirao je on, dovoljne su za period od mjesec i po.

“Rezerve su netaknute i ne planiramo da ih koristimo osim ako situacija ne eskalira do nekakvih većih razmjera”, dodao je on.