Pad cijena rezultat smirivanja tenzija na Bliskom istoku, ali stručnjaci upozoravaju da olakšanje može biti kratkog daha

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od srijede će pojeftiniti za pet do šest centi po litru, saopšteno je portalu Dan iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG). Kako prenosi portal Dan, očekuje se da će cijena eurodizela biti niža za pet do šest centi, benzin za četiri do pet centi, dok bi lož-ulje moglo pojeftiniti sedam do osam centi po litru, iako ove procjene nijesu konačne jer se odnose na većinu obračunskog perioda.

Iz Udruženja navode da je pad cijena rezultat privremenog primirja između Iran i Sjedinjene Američke Države, te da bi se trend mogao nastaviti ukoliko dođe do stabilizacije situacije. Portal Dan podsjeća da se cijene goriva od druge polovine marta obračunavaju sedmično, što znači da bi eventualni pad mogao biti nastavljen i u narednom periodu.

Trenutno eurodizel košta 1,78 eura, eurosuper 95 je 1,59 eura, a eurosuper 98 iznosi 1,63 eura, dok je lož-ulje na 1,95 eura po litru. Kako prenosi portal Dan, cijene su značajno porasle od 9. marta, kada je dizel poskupio ukupno 44 centa za mjesec dana, odnosno oko 33 odsto, a Vlada je taj rast ublažila smanjenjem akciza.

Ipak, analitičari upozoravaju da pad cijena može biti kratkotrajan. Kako prenosi portal Dan, ekonomista Bojan Ivanc ističe da su realne cijene isporuke nafte i dalje znatno više od berzanskih, te da će se efekti poremećaja u snabdijevanju i viših cijena tek osjetiti u narednih mjesec do dva, posebno zbog kašnjenja tankera koji se još nijesu vratili na uobičajene rute.