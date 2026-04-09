Pripadnici MUP-a uhapsili su sedmoro zaposlenih u kompaniji NIS zbog sumnje da su krali naftu i pretakali u privatno vozilo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije i Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom korporativne zaštite NIS-a, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedmoro zaposlenih u toj kompaniji zbog sumnje da su počinili pronevjeru u obavljanju privredne djelatnosti, naveo je MUP u saopšenju.

Gorivo iz cisterne završilo u privatnom vozilu

Kako se navodi, uhapšeni J. I. (1991), V. M. (1986), K. L. (1994), P. M. (1990), S. D. (2001), R. S. (1979) i I. Đ. (1988) sumnjiče se da su na parking prostoru u blizini Aerodroma "Nikola Tesla" iz cisterne NIS-a, namenjene za redovno snabdevanje aviona, prisvajali naftne derivate.

Gorivo su pretakali u privatno kombi vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.