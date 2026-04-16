Evropa bi mogla da ostane bez goriva kroz šest nedelja, upozorio je direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol, ukazujući na ozbiljne posledice rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Evropa ima "možda još oko šest nedelja zaliha avionskog goriva", upozorio je direktor Fatih Birol u opširnom intervjuu za AP, naglašavajući da bi uskoro moglo doći do otkazivanja letova ukoliko snabdijevanje naftom ostane blokirano zbog rata sa Iranom.

Direktor Međunarodne agencije za energije (IEA) opisao je situaciju kao "najveću energetsku krizu sa kojom smo se ikada suočili", ukazujući na ozbiljne globalne posledice zatvaranja isporuka nafte, gasa i drugih ključnih resursa kroz Ormuski moreuz.

"Najveća energetska kriza ikada"

"U prošlosti je postojala grupa pod nazivom 'Dire Straits'. Sada je ovo zaista 'opasan moreuz' i to će imati velike posledice po globalnu ekonomiju. Što duže traje, biće sve gore po ekonomski rast i inflaciju širom svijeta", rekao je Birol.

Poskupljenja goriva i struje širom svijeta

"Posledice će biti više cijene benzina, više cijene gasa i viša cena električne energije", izjavio je on.

Birol je naglasio da će ekonomske posledice biti neujednačene i da će neke zemlje biti pogođene više od drugih.

Azija prva na udaru, ali kriza stiže i u Evropu

"Najviše će biti pogođene zemlje čiji se glas najmanje čuje - prije svega zemlje u razvoju u Aziji, Africi i Latinskoj Americi", rekao je.

On je naveo da su među najugroženijima Japan, Koreja, Indija, Kina, Pakistan i Bangladeš.

"Zatim će kriza stići i do Evrope i Amerike", dodao je Birol iz svoje kancelarije u Parizu, sa pogledom na Ajfelov toranj.

Upozorenje na otkazivanje letova

"Ako Ormuski moreuz ne bude ponovo otvoren, uskoro ćemo čuti vijesti da bi neki letovi od grada A do grada B mogli biti otkazani zbog nedostatka avionskog goriva", upozorio je.

Kritika iranskog sistema naplate prolaza

Birol je kritikovao takozvani sistem "naplatne rampe" koji Iran primenjuje na pojedine brodove, dozvoljavajući im prolaz kroz moreuz uz naknadu.

"Ako jednom promjenimo pravila, biće ih teško vratiti. Biće teško imati sistem naplate ovdje, a da se ne primijeni i na drugim važnim pomorskim putevima", rekao je.

On je upozorio da bi takav presedan mogao da se proširi i na druge ključne rute, poput Malaka moreuza u Aziji.

Poziva na slobodan protok nafte

"Volio bih da vidim da nafta slobodno teče od tačke A do tačke B, bez uslova", zaključio je Birol.