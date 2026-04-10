Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Evropski aerodromi mogli bi se suočiti sa ozbiljnim nedostatkom avionskog goriva već u naredne tri nedelje ako se saobraćaj kroz Ormuski moreuz ne normalizuje, upozorava industrija.

Udruženje ACI Europe, koje predstavlja aerodrome širom EU, navodi da se zalihe goriva smanjuju, dok vojna aktivnost dodatno opterećuje snabdevanje.

U pismu upućenom evropskom komesaru za saobraćaj Apostolosu Cicikostasu, u koje je Fajnenšal tajms imao uvid, industrija upozorava na rastuću zabrinutost zbog dostupnosti avionskog goriva i potrebu za koordinisanim delovanjem na nivou EU.

Ako se saobraćaj kroz moreuz ne uspostavi na stabilan način u naredne tri nedelje, "sistemska nestašica avionskog goriva u EU postaće realnost", navodi se u upozorenju.

Poseban problem predstavlja dolazak vrhunca letnje turističke sezone, kada vazdušni saobraćaj ima ključnu ulogu za ekonomije brojnih evropskih zemalja.

Cijene goriva eksplodirale, letovi se smanjuju

Iako je američki predsjednik Donald Tramp najavio dvonedeljno primirje u sukobu s Iranom, cijene nafte i avionskog goriva ostale su visoke.

Prema podacima Argus Media, cena goriva u severozapadnoj Evropi dostigla je 1573 dolara po toni, dok je prije sukoba iznosila oko 750 dolara.

Avio-kompanije upozoravaju da bi rast troškova mogao dovesti do otkazivanja letova, a neke su već počele da smanjuju kapacitete.

Na primjer, Delta Er Lajns najavila je smanjenje kapaciteta za 3,5 odsto i procenjuje dodatne troškove goriva od dve milijarde dolara između aprila i juna. Slične poteze povukli su i Er Nju Zeland i poljski LOT Poliš Erlajns, koji razmatra i povećanje cijena karata.

Problemi već počeli

Iako Evropa zasad nije pogođena masovnim nestašicama, problemi su već vidljivi. Četiri italijanska aerodroma prošlog vikenda uvela su ograničenja u snabdevanju gorivom zbog poremećaja kod dobavljača.

Ormuski moreuz je ključna ruta za oko 40 odsto svetske opskrbe avionskim gorivom, pa svaki poremećaj ima globalne posledice. U nekim azijskim zemljama, poput Vijetnama, već je uvedena racionalizacija potrošnje goriva.

ACI Europe poziva na uvođenje sistema praćenja snabdijevanja na nivou EU kako bi se bolje koordinisao odgovor na krizu.

"U ovom trenutku ne postoji jedinstveni sistem praćenja proizvodnje i dostupnosti avionskog goriva u EU", upozorava industrija.

Dodaju da bi ozbiljna nestašica mogla poremetiti rad aerodroma, smanjiti povezanost i izazvati velike ekonomske posledice za celu Evropu.

(Dnevno/MONDO)