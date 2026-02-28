Realne zarade porasle 0,3 odsto, najveći rast u uslužnim i stručnim djelatnostima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna bruto zarada u Crnoj Gori u januaru ove godine iznosila je 1.228 eura, dok je prosječna neto plata dostigla 1.026 eura, saopšteno je iz Uprava za statistiku MONSTAT.

U odnosu na decembar 2025. godine, neto zarade su porasle 0,4 odsto, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od 2,2 odsto.

Prema podacima MONSTAT-a, uzimajući u obzir da su potrošačke cijene u januaru u odnosu na decembar porasle 0,1 odsto, proizilazi da su realne zarade u istom periodu uvećane za 0,3 odsto.

Rast plata u većini sektora

Posmatrano po djelatnostima, prosječne neto zarade u januaru su u odnosu na prethodni mjesec porasle u većini sektora.

Najveće povećanje evidentirano je u ostalim uslužnim djelatnostima – 3,9 odsto, zatim u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima – 3,7 odsto, kao i u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu – 3,4 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (2,7 odsto), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (1,7 odsto), zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (1,7 odsto), kao i u snabdijevanju vodom i upravljanju otpadom (1,5 odsto).

Blagi rast plata registrovan je i u trgovini na veliko i malo (1,1 odsto), poslovanju nekretninama (0,8 odsto), umjetničkim, zabavnim i rekreativnim djelatnostima (0,7 odsto), saobraćaju i skladištenju (0,6 odsto), prerađivačkoj industriji (0,4 odsto), građevinarstvu (0,4 odsto) i informisanju i komunikacijama (0,3 odsto).

Pad u pet sektora

S druge strane, pad prosječne neto zarade u januaru u odnosu na decembar zabilježen je u finansijskim djelatnostima i osiguranju (1,5 odsto), državnoj upravi i odbrani, odnosno obaveznom socijalnom osiguranju (1,4 odsto), obrazovanju (1,4 odsto), uslugama smještaja i ishrane (1,3 odsto) i vađenju ruda i kamena (0,9 odsto).