U Crnoj Gori je u trećem kvartalu izdato 265 građevinskih dozvola i prijava radova, pokazuju podaci Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Kako se navodi u izvještaju Monstata, od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na građane se odnosi 193, a na kompanije 72.

"Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u trećem kvartalu, predviđeno je građenje 635 stanova ukupne površine od 48,49 hiljada metara kvadratnih", navodi se u izvještaju.