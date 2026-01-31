Pad od 20,4% u odnosu na isti period prošle godine, ali rast od 45,4% u odnosu na prethodni kvartal

Izvor: MONDO/ Ivona Ulićević

Podaci Monstata pokazuju da je industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u posljednjem kvartalu 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, zabilježila pad od 20,4 odsto.

Prema sektorima, u poređenju sa posljednjim kvartalom 2024.:

vađenje ruda i kamena palo je 33,9 odsto,

prerađivačka industrija 6,2 odsto,

snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 39 odsto.

Ipak, u odnosu na treći kvartal 2025. godine industrijska proizvodnja je zabilježila rast od 45,4 odsto.

Monstat navodi da je rast po sektorima sljedeći:

vađenje ruda i kamena 47,8 odsto,

prerađivačka industrija 20,9 odsto,

snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 180,8 odsto.

Iz Monstata ističu da podaci pokazuju snažan oporavak proizvodnje u poslednjem kvartalu, uprkos padu u odnosu na isti period prethodne godine.