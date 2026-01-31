Realna primanja porasla 11,2 odsto, uz najznačajniji rast u državnoj upravi, prerađivačkoj industriji i saobraćaju

Prosječna neto zarada u Crnoj Gori tokom 2025. godine dostigla je 1.012 eura, dok je prosječna bruto plata iznosila 1.206 eura, pokazuju podaci MONSTAT-a. Uz inflaciju od 3,9 odsto, realna primanja porasla su za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

U decembru 2025. prosječna neto plata iznosila je 1.022 eura, što je rast od 0,4 odsto u odnosu na novembar, a u poređenju sa istim periodom 2024. godine povećanje je iznosilo jedan odsto. S obzirom na pad potrošačkih cijena od 0,3 odsto u decembru, realne zarade su na mjesečnom nivou porasle 0,7 odsto.

Najveći mjesečni rast neto plata zabilježen je u sektorima državne uprave i odbrane, prerađivačke industrije, saobraćaja i skladištenja, obrazovanja i ostalih uslužnih djelatnosti. Pad je evidentiran u energetici, vodosnabdijevanju, poslovanju nekretninama, informisanju i komunikacijama, građevinarstvu i zdravstvu.