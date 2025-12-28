Ministarstvo ekonomskog razvoja je pojasnilo za portal Vijesti da voće i povrće nisu obuhvaćeni akcijom zbog sezonskih oscilacija cijena i visokog PDV-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kupovina osnovnih namirnica u podgoričkim marketima krajem 2025. skuplja je za oko dva eura u odnosu na isti period prošle godine, prenosi portal Vijesti. Korpa od 15 proizvoda u velikom marketu košta 46,1 euro, dok je u malom marketu cijena praktično ista i iznosi 32,4 eura.

Četiri vrste voća i povrća na pijaci pojeftinile su za deset centi, na 4,7 eura. Portal Vijesti navodi da mjesečni cjenovni barometar prati iste proizvode istog proizvođača i gramaže kako bi se pratilo kretanje cijena.

Vlada je sredinom novembra ponovo pokrenula akciju “Limitirane cijene”, koja obuhvata 49 proizvoda i traje do kraja marta 2026. godine. Iako se mjera sada više poštuje, portal Vijesti je zabilježio da na policama velikog marketa tetrapak mlijeko nije bio označen, dok je toalet papir imao oznaku akcije.

Najveća poskupljenja u velikim marketima zabilježena su za teletinu (13,9 eura/kg), jabuke (1,5 eura/kg) i krastavce (2 eura/kg). Čokolada i deterdžent za suđe skuplji su 40-35 centi, dok su banana, paradajz, mlijeko i piletina nešto povoljniji nego prošle godine. U malim marketima, čokolada je poskupjela na 1,5 eura, a krastavac na dva eura/kg.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je pojasnilo za portal Vijesti da voće i povrće nisu obuhvaćeni akcijom zbog sezonskih oscilacija cijena i visokog PDV-a. Tržišna inspekcija je izvršila 18 kontrola od stupanja odluke na snagu, bez utvrđenih nepravilnosti, što potvrđuje poštovanje dogovorenih mjera.