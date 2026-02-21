Broj prvi put registrovanih vozila iznosio je 8,52 hiljade, što predstavlja rast od 4,2 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu prošle godine, u odnosu na isti period 2024, bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, dok je zabilježen pad u lokalnom drumskom i željezničkom prevozu, pokazuju podaci Monstata.

Prema zvaničnoj statistici, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju manji je 15,2 odsto, a u lokalnom drumskom 1,6 odsto. Istovremeno, drumski saobraćaj bilježi rast od dva odsto, dok je u aerodromskom prevozu zabilježen rast od 3,8 odsto.

Kada je riječ o prevozu robe, u četvrtom kvartalu je, u poređenju sa istim periodom 2024. godine, ostvaren rast u željezničkom saobraćaju od 12,2 odsto, drumskom 2,3 odsto, kao i u ukupnom prometu robe u lukama 1,6 odsto. S druge strane, prevoz robe na aerodromima manji je 26,2 odsto.

Broj pretovarenih tona u lukama povećan je 0,5 odsto, dok je količina izmanipulisanih tona manja 6,8 odsto u odnosu na uporedni period.

Statistički podaci pokazuju i rast broja registrovanih vozila. U četvrtom tromjesečju registrovano je 86,93 hiljade drumskih motornih i priključnih vozila, što je 10,3 odsto više nego u istom kvartalu 2024. godine.

