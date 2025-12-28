Usvajanjem državnog budžeta, Opštini Žabljak opredijeljeno je 30 miliona eura za unapređenje lokalne i komunalne infrastrukture, što predstavlja najveću finansijsku podršku u istoriji te opštine.

Izvor: MONDO

Usvajanjem Budžeta Crne Gore za 2026. godinu, Opštini Žabljak opredijeljena su sredstva u iznosu od 30 miliona eura za unapređenje lokalne i komunalne infrastrukture, što predstavlja najveću pojedinačnu finansijsku podršku u istoriji te opštine.

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić kazao je da je odluka o izdvajanju ovih sredstava rezultat dugoročnog i posvećenog rada, jasne razvojne vizije i kontinuirane saradnje lokalne samouprave sa Vladom Crne Gore.

„Ova odluka potvrđuje opredijeljenost da se kroz odgovorno planiranje, partnerski odnos i konkretan rad ostvaruju mjerljivi rezultati za građane. Za razliku od ranijih godina, kada su često davana obećanja bez konkretne realizacije, danas imamo jasnu potvrdu da se razvoj Žabljaka posmatra kao stvarni prioritet“, naveo je Žugić.

On je istakao da je Vlada Crne Gore prepoznala značaj Žabljaka kao strateški važne opštine, kako sa aspekta održivog razvoja i turizma, tako i u pogledu unapređenja kvaliteta života građana.

„Izdvajanje sredstava ovog obima predstavlja izraz povjerenja u kapacitete lokalne uprave da planira, realizuje i odgovorno upravlja razvojnim projektima. Ova podrška omogućiće realizaciju ključnih infrastrukturnih investicija koje će dugoročno doprinijeti razvoju opštine i boljim uslovima za život građana“, rekao je Žugić.

Kako je dodao, Opština Žabljak ostaje posvećena odgovornom vođenju politike, partnerskoj saradnji sa Vladom Crne Gore i dosljednom zastupanju interesa lokalne zajednice.

„Ovim budžetom šalje se jasna poruka da Žabljak više nije na margini razvojnih politika, već pouzdan i ravnopravan partner u ukupnom razvoju Crne Gore“, zaključio je Žugić.