Nakon sprovođenja rješenja, lokacije će biti redovno kontrolisane.

Izvor: MONDO

Komunalna policija, inspekcija Opštine Žabljak i građevinski inspektori Ministarstva prostornog planiranja, u saradnji sa policijskom upravom Žabljak, sproveli su inspekcijsku kontrolu na 76 objekata i donijeli 24 rješenja o zabrani građenja, prenosi CdM.

“U periodu od 17. septembra do 17. oktobra 2025. godine, nadležni organi izvršili su kontrolu ukupno 76 objekata, te pokrenuli upravni postupak u skladu sa zakonom. Od toga, 24 objekta su zapečaćena nakon izdavanja rješenja o zabrani građenja, dok su postupci za preostale objekte još u toku”, navode iz opštine.

“Ukoliko se utvrdi da je narušen službeni pečat ili da se nastavljaju nelegalni radovi, objekti će biti uklonjeni u skladu sa zakonom”, ističu iz opštine.

Građani se podsjećaju da nelegalnom gradnjom rizikuju rušenje svog objekta, piše CdM.

Zajedničke akcije Opštine Žabljak, Ministarstva prostornog planiranja i Uprave policije sprovodiće se svakodnevno.