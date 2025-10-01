Zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i ometanja postupka uticajem na svjedoke određen je pritvor do 30 dana, saopšteno je iz suda

Sudija za istragu Osnovnog suda u Pljevljima odredio je pritvor u trajanju do 30 dana dvojici Tivćana - Petru Gačeviću (19) i Milošu Risančiću (22), osumnjičenim za nasilničko ponašanje na Žabljaku.

Gačević je osumnjičen da je krivično djelo nasilničko ponašanje počinio u sticaju sa nanošenjem teških tjelesnih povreda, a Risančić da je izvršio i krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i ometanja postupka uticajem na svjedoke, saopštila je predsjednica Osnovnog suda u Pljevljima Marina Jelovac.

Kako prenosi portal Vijesti, oni su u subotu popodne na parkingu jednog marketa teško povrijedili M.R. (34), kojeg su pretukli pred suprugom i bebom starom godinu i četiri mjeseca

Nakon toga pijani Tivćani, a Risančić je bio i pod dejstvom kokaina, nasrnuli su i na zaštitara marketa D.Š. koji je takođe teško povrijeđen. Pokušali su da napadnu i suprugu teško povrijeđenog tridesetčetvorogodišnjeg Žabljačanina, koja je dozivala pomoć.

Poslije divljanja i nasilja na parkingu marketa, pobjegli su “mercedesom” tivatskih registarskih oznaka i izazvali nezgodu na lokalnom putu ka Crnom jezeru i lakše povrijedili vozača drugog automobila.

M.R. je prema saznanjima "Vijesti" zadobio prelom slepoočne kosti, više krvarenja i nagnječenje mozga i hospitalizovan je u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Gačević i Risančić uhapšeni su nakon saobraćajne nezgode, a poslije saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, određeno im je zadržavanje do 72 sata, pišu Vijesti.

Pred tužiocem su se branili ćutanjem.

Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da su obojica Tivćana operativno interesantna lica.

Nezvanično, objasnili su da je Risančić sin odbornika u Skupštini opštine Tivat i da je blizak kavačkom kriminalnom klanu.