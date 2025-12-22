Na Žabljaku je počelo rušenje ilegalnih objekata na Žabljaku izgrađenih posle jula ove godine.

Izvor: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

“Urbanističko – građevinski inspektori Direktorata za inspekcijski nadzor Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine započeli su sprovođenje rješenja o uklanjanju više nelegalno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Žabljak, čime se sprovodi odlučna politika nulte tolerancije prema bespravnoj gradnji. Rješenja o uklanjanju sprovode se putem Izvršne službe Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, bez izuzetaka i uz strogu primjenu važećih zakonskih propisa”, saopštili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, objekti koji su predmet izvršenja izgrađeni su nakon satelitskog snimanja iz jula 2025. godine, zbog čega apsolutno ne ispunjavaju zakonske uslove za legalizaciju.

“Dodatno, isti se nalaze u zonama u kojima, prema važećoj planskoj dokumentaciji, nije moguće izdavanje građevinske dozvole, te samim tim ne mogu biti upisani u katastar nepokretnosti niti zakonito egzistirati u prostoru”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo jasno poručuje da će svi nelegalni objekti izgrađeni nakon satelitskog snimka iz jula 2025. godine biti uklonjeni, u potpunosti i bez odlaganja, u skladu sa dinamikom donošenja i izvršenja pravosnažnih rješenja inspektora.











Ministar prostornog planiranja i urbanizma Slaven Radunović ističe da država preuzima punu kontrolu nad prostorom i šalje nedvosmislenu poruku da se bespravna gradnja više neće tolerisati.

“Današnja akcija na Žabljaku predstavlja prelomni trenutak u borbi protiv nelegalne gradnje i početak njenog sistemskog suzbijanja u Crnoj Gori”, naveo je Radunović na mreži X.

Najavljeno da će na Žabljaku biti srušeno oko 130 bespravnih objekata, za koje je građevinska inspekcija utvrdila da su izgrađeni nakon početka primjene Zakona o legalizaciji.