Na Žabljaku je, poslije više od decenije, ponovo otvoreno reciklažno dvorište, što je važan korak u ispunjavanju obaveza iz poglavlja 27 i usklađivanju sa evropskim standardima u zaštiti životne sredine, saopštio je predsjednik Opštine Radoš Žugić.

On je rekao da reciklažno dvorište, nakon godina stagnacije i propadanja, ponovo radi zahvaljujući velikim naporima koje su uložili Opština Žabljak i Komunalno preduzeće.

“Danas imamo tretman čvrstog komunalnog otpada na Žabljaku u skladu sa svim proklamovanim evropskim standardima i obavezama iz poglavlja 27”, naveo je Žugić.

On je naglasio da time počinje izgradnja savremenog i održivog sistema upravljanja otpadom, uključujući pretovarnu stanicu i dalje ekološke projekte.

"Ovi potezi Žabljak visoko kotiraju i preporučuju ga da postane prava ekološka prijestonica Crne Gore, ne samo deklarativno, već i formalno-pravno”, rekao je Žugić.