Viši sud u Podgorici potvrdio je oslobađajuću presudu Petru Lazoviću i ostalim okrivljenima zbog nedostatka dokaza, čime je pravosnažno okončan postupak za krivično djelo zlostavljanje, kazao je Lazovićev advokat Nikola Martinović.

Osnovni sud Cetinje je, zbog nedostatka dokaza, oslobodio Petra Lazovića, Neška Jaredića i Ivana Đokovića optužbi da su izvršili krivično djelo zlostavljanje na štetu Sava Lipovine, ocijenivši da navodi optužnice nijesu dokazani ni materijalnim ni personalnim dokazima, piše CdM.

“Crnogorski mediji u dužem periodu objavljuju informacije o predstojećim i tekućim krivičnim postupcima protiv Petra Lazovića. Akitvnost pojedinih medija u pogledu postupanja tužilaštava i sudova protiv Petra Lazovića, bila je do te mjere neuobičajena i neizbalansirana, da su neki mediji, prije branioca Petra Lazovića, znali i objavljivali odluke tužilaštava i suda. Upravo zbog ove medijske prakse objavljivanja tužilačkih i sudskih odluka, prije nego što ih sam Petar Lazović i njegova odbrana dobiju, očekivao sam da će tako biti i u pogledu presude Višeg suda u Podgorici od 23.02.2026. godine, kojom je potvrđena oslobađajuća presuda Osnovnog suda u Cetinju za sva krivična djela koja su mu bila stavljena na teret”, naveo je Martinović.

Kako je dodao, ovu optužnicu zastupalo je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, tužiteljka Sofija Lukovac.

“Kako je od donošenja oslobađajuće Presude Višeg suda prošlo skoro mjesec dana, a da mediji koji se bave Petrom Lazovićem nisu objavili ovu oslobađajuću presudu, dužnost mi je da upoznam javnost sa oslobađajućom presudom Petra Lazovića, što ovim putem i činim”, naveo je Martinović.