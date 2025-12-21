Predsjednik opštine Žabljak, Radoša Žugić, uputio je iskreno saučešće porodici nastradalog i poželio brz oporavak povrijeđenoj.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Sa dubokim žaljenjem juče je prijavljena nesreća na Savinom Kuku, u kojoj je život izgubio državljanin Njemačke, dok je njegova supruga povrijeđena. Predsjednik opštine Žabljak, Radoša Žugić, uputio je iskreno saučešće porodici nastradalog i poželio brz oporavak povrijeđenoj.

„Ovo je težak i potresan momenat za naš grad i cjelokupnu zajednicu, jer ne postoje okolnosti kojima je moguće opravdati gubitak ljudskog života“, kazao je Žugić.

On je istakao da je sigurnost gostiju temelj povjerenja koje Žabljak gradi godinama, te da će tragedija vjerovatno uticati na posjetu, posebno korišćenje žičare, što direktno ugrožava zimsku turističku sezonu i egzistenciju mnogih porodica.

„Zato insistiramo na potpunoj i transparentnoj istrazi, utvrđivanju odgovornosti i hitnim mjerama koje će garantovati maksimalnu bezbjednost u budućnosti. Bez jasnih odgovora i konkretnih poteza, posljedice po turizam i ekonomiju Žabljaka mogu biti dugoročne i ozbiljne“, dodao je Žugić.

Predsjednik opštine najavio je da će inicirati hitan sastanak sa predstavnicima Vlade i Razvojne banke, sa ciljem kreiranja sistemskog odgovora koji će omogućiti da Žabljak zadrži titulu atraktivne cjelogodišnje destinacije.

Na kraju, Žugić se javno zahvalio pripadnicima Gorske službe spasavanja i Službe zaštite i spasavanja Žabljak, koji su u vrlo zahtjevnoj situaciji, rizikujući svoje živote, spasili tuđe.