Odbornik DPS Predrag Smolović kazao je da je neizborom predsjednika na vrijeme nastao pravni vakum i da je na to opozicija upozoravala.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Odbornici opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) napustili su sjednicu Skupštine Opštine Mojkovac na kojoj je planirano da Vesko Delić bude reizabran na funkciju predsjednika Opštine. Opozicioni odbornici obezbjeđivali su kvorum na početku sjednice, pa je prije njihovog napuštanja u sali bilo 27 odbornika, prenose Vijesti.

"Na početku smo upozoravali da izbor predsjednika treba da se obavi na vrijeme. Nije urađeno sve kako treba, jer je SO trebalo potpredsjednika da imenuje da obavlja funkciju predsjednika tokom ovog 'vakuma'. Nije trebalo da građani imaju nefunkcionalnu Opštinu. Predsjednik nije mogao minulih dana da odgovara zadacima. Kad se osvrnemo na minule četiri godine, politički oportunisti bi kazali da je za sve kriva prethodna vlast, a postoji i drugi koji treba da kažu da je falilo inicijativa i pregalačkog rada koji je trebalo da garantuje razvoj Mojkovca", kazao je Smolović.

On je, obraćajući se Deliću, kazao da mu funkcija predsjednika Opštine nije donijela "ni čast ni sreću", već mnogo problema i nesuglasica. Smolović tvrdi da predsjednika Opštine nijesu podržavali ni oni koji je trebalo da ga podržavaju. Odbornik DPS je podsjetio da je opozicija često obezbjeđivala kvorum na sjednicama SO.

"Nijesmo zadovoljni učincima vlasti. Nijesu urađeni osnovni kapitalni projekti. Nijesmo željeli da ulazimo u neke političke aranžmane, ne želimo da uradimo nekom što ne bismo željeli da neko nama uradi. Neću ovdje pričati šta je sve ovih dana sa nama komunicirano…Ovo ste započeli, Zakon je definisao da se dovede do kraja, mi ne želimo da učestvujemo u tome", poručio je Smolović, prije nego što je sa partijskim kolegama napustio skupštinsku salu, pišu Vijesti.

Nakon toga je predsjednik SO Marko Janketić odredio pauzu.

Lokalnu vlast čine koalicija Za budućnost Mojkovca, Demokratska Crna Gora, Građanski pokret URA, Ujedinjena Crna Gora i Ne damo Mojkovac, sa 17 od ukupno 31 odbornika.

Do opštih lokalnih izbora zakazanih za jun sljedeće godine, čelnicima više crnogorskih opština istekao je četvorogodišnji mandat. Zakonom o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da skupštine opština sa produženim mandatom zadržavaju sve nadležnosti, uključujući i izbor predsjednika opštine. Deliću je četvorogodišnji mandat istekao 2. februara.