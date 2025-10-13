“Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu preko jedan promil”

Izvor: Služba predsjednika Opština Mojkovac

Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić povrijeđen je sinoć u udesu, na regionalnom putu Mojkovac - Đurđevića Tara, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

"Vijestima" je rečeno da je Delić zadržan na liječenju u bjelopoljskoj bolnici.

Prema istim informacijama, udes se dogodio oko 2.20 sati poslije ponoći, u mjestu Polja, gdje je i došlo do slijetanje vozila sa kolovoza.

Privatnim automobilom, koji je učestvovao u udesu, upravljao je Delić.

Prema nezvaničnim saznanjima, Delić je upravljao vozilom u alkoholisanom stanju u iznosu od 1,4 promila.

"Vijestima" je rečeno da je do nezgode došlo usled neprilagođene brzine uslovima i stanju puta.

U nezgodi je učinjena materijalna šteta na vozilu i putnoj infrastrukturi, na ogradi od mosta.