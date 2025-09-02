Simić, međutim podsjeća da je “ford” kupljen za potrebe “Agrobiznis centra”, koji je, tvrdi, prije formiranja Sekretarijata za poljoprivredu pripadao Sekretarijatu za finansije i imovinu: “I koristio je kao terensko auto za otkup mlijeka na seoskim domaćinstvima”.

Iz mojkovačkog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj, saopštili su da su službeni “ford” posljednji put koristili 12. decembra prošle godine, nakon čega su to auto koristile i druge službe u toj opštini.

To je “Vijestima” kazala šefica tog sekretarijata Tatjana Simić, reagujući na navode iz kabineta predsjednika Opštine Mojkovac Veska Delića.

Mojkovčani Andrija Filipović i Milan Stošić sumnjiče se da su 25. avgusta ukrali dva službena automobila, odnosno da su najprije sa parkinga ispred zgrade Službe zaštite i spasavanja odvezli “škodu” ustupljenu Turističkoj inspekciji, pa zatimi i “ford” pozajmljen tamošnjem Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj.

Prvim četvorotočkašem su se provozali pa ga vratili, dok su drugo vozilo havarisali u udesu u Dromiri.

Iz Delićevog kabineta potom su poručili da istražuju da li su ukradena službena vozila bila otključana i da li su ključevi bili ostavljeni u unutrašnjosti automobila.

Tada su istakli da nijedan od ukradenih automobila ne koristi predsjednik Opštine, pojasnivši da je “škoda” ustupljena na korišćenje mojkovačkoj Turističkoj organizaciji, a “ford” Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj.

Simić, međutim podsjeća da je “ford” kupljen za potrebe “Agrobiznis centra”, koji je, tvrdi, prije formiranja Sekretarijata za poljoprivredu pripadao Sekretarijatu za finansije i imovinu: “I koristio je kao terensko auto za otkup mlijeka na seoskim domaćinstvima”.

“Kratko nakon formiranja Sekretarijata za poljoprivredu, ministar Vladimir Joković uputio je urgenciju za vraćanje auta ‘dacia’ koja su bila dodjeljena opštinama za potrebe poljoprivredne službe, u mandatu Milutina Simovića. ‘Dacie’ iz svih opština sjeverne regije vraćene su Ministarstvu poljoprivrede za potrebe zaposlenih. S obzirom na to da je kod nas ubrzo prestao i otkup mlijeka, pomenutog ‘forda’ povukli smo u Sekretarijat, tehnički dobro pripremili za rad na terenu i vozač Sekretarijata preuzeo je brigu o njemu. Posljednji putni nalog za ovo vozilo u Sekretarijatu je napisano 12. 12. 2024. kada smo išli za Nikšic, radi potpisivanja ugovora za uvoz junica”, kazala je Simić.

Tvrdi da su nakon toga auto koristile i druge službe u opštini.

“Kada sam ukazala na vikend vožnje ovim autom, uslijedio mi je poziv iz kabineta predsjednika (nije bio predsjednik) da će to auto, citiram, ‘voziti kome god treba i kad god treba’. Upravo se to tako i dogodilo. Sve potrebe nakon ovog usmenog, imperativnog obraćanja, ostvarivali smo preko osobe odgovorne za vozila i, po potrebi, auta koja su slobodna su nam dodjeljivana. Prema tome, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj, kao i vozač koji u njemu radi, nema nikakvih dodirnih tačaka sa havarisanim autom u 2025. godini”, dodala je šefica Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj.

Iz Uprave policije ranije su saopštili da im je 25. avgusta, koordinator Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje prijavio da su dva njemu nepoznata lica, oduzela “škodu”, a potom i “ford”...

“Vozilo marke ‘škoda’ je nakon korištenja vraćeno na isti parking prostor, dok su ova lica sa vozilom marke ‘ford’ učestvovala u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Dromira, opština Podgorica”, stoji u odgovorima iz UP.

Policija je tada konstatovala da su utvrdili okolnosti događaja i da čekaju izjašnjenje tužioca.

“Preduzetim nizom mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja ovoga događaja policijski službenici su došli do sumnje da su lica koja su neovlašćeno koristila pomenuta dva vozila A.F. i M.S., oba lica iz Mojkovca, koja nisu imala bilo kakvu dozvolu za korištenje ovih vozila, a i nisu zaposleni u gorenavedenim službama”, objasnili su iz UP.

Tokom uviđaja, navode, utvrđeno je i da je Filipović opštinskim automobilom upravljao u alkoholisanom stanju, zbog čega je i lišen slobode.

