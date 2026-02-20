On je najavio sveobuhvatnu reformu javne uprave, kako je objasnio, koja će podrazumijevati „racionalizaciju postojećih resursa i jačanje administrativnih kapaciteta“.

Izvor: Opština Mojkovac

Vladajuća većina, koju u mojkovačkoj SO čini 17 odbornika, jednoglasno je reizabrala Veska Delića na funkciju predsjednika opštine. Reizbor Delića obavljen je nakon što je opozicija napustila sjednicu, pa je u jednosatnoj pauzi obezbijeđen kvorum od odbornika vlasti, od kojih dvojica nijesu bila prisutna na početku sjednice.

Obrazlažući podršku kluba odbornika Demokrata Deliću, predsjednik SO Marko Janketić je rekao da se reizboru predsjednika opštine pristupilo "kako bi se obezbijedila institucionalna stabilnost i izbjegla pravna nesigurnost u funkcionisanju lokalne uprave".

"Smatramo da je u ovom trenutku od ključne važnosti da opština ima pun legitimitet i operativno rukovodstvo sposobno da odgovori na izazove i potrebe građana. Podrška Deliću do održavanja redovnih lokalnih izbora, planiranih za sredinu 2027. godine, rezultat je jasno definisanih koalicionih dogovora i ti dogovori nijesu zasnovani na političkoj raspodjeli odgovornosti, već prije svega na zajedničkoj viziji razvoja Mojkovca i realizaciji konkretnih ciljeva u interesu svih građana. Koalicioni sporazum podrazumijeva sprovođenje kapitalnih projekata u skladu sa budžetom", rekao je predsjednik SO.

On je najavio sveobuhvatnu reformu javne uprave, kako je objasnio, koja će podrazumijevati „racionalizaciju postojećih resursa i jačanje administrativnih kapaciteta“.

Boško Laketić iz GP URA, kazao je da Opštinski odbor (OO) tog političkog subjekta nije bio jednoglasan kada je odlučivao o podršci Deliću. To, objasnio je Laketić, govori i o stavu GP URA o načinu na koji je minule četiri godine obavljana vlast u Mojkovcu.

"Bilo je i oprečnih stavova u okviru našeg OO. Moralo se i moglo više da se učini tokom minule četiri godine. Međutim, ako smo već podržavali vlast u tom periodu, bilo bi sada pogrešno da, za vrijeme produženog mandata skupštinama, imamo „naknadnu pamet“, čime bismo došli u situaciju da mijenjamo strukturu vlasti u Mojkovcu ili idemo u nove izbore. Želim da apelujem da sve što je bilo loše u minulom, pokušamo da ispravimo u narednom periodu“, kazao je Laketić.

On je kolegama iz vladajuće većine poručio da treba u narednom periodu da iza sebe ostave "podmetanja, svađe, kalkulacije i pretvaranje sjednica SO u neku vrstu rijalitija". Pozvao je na konstruktivno djelovanje, u kojem će se "sva priča svoditi na razvoj Mojkovca, a ne na sitne kalkulacije".

S druge strane, odbornik Ujedinjene Crne Gore Dragoslav Mijo Jokić pohvalio je učinke izvršne vlasti, na čijem je čelu Delić.

"Delić od nas ima apsolutnu podršku. Mi ovakvim kandidatom treba da se ponosimo. Svjedočimo i danas tenderima za brojne projekte. Delić je imao hrabrosti da krene u te projekte, uključujući i rekonstrukciju trg", poručio je odbornik Ujedinjene.

Jokić je rekao i da se nada vladajuća većina krenuti u neke projekte od sada složnije.