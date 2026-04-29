On je kazao da EU ima odgovornost za proces integracije Cnre Gore isto koliko i crnogorska Vlada.

Demokratska partija socijalista u Skupštini više neće sarađivati sa parlamentarnom većinom i neće glasati za predloge Vlade sve dok se ne povuku zakoni o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnjim poslovima, saopštio je poslanik DPS-a Andrija Nikolić na sjednici POSP-a u Strazburu, prenosi Pobjeda.

“Mi imamo Vladu u kojoj iz Ministarstva evropskih poslova dobijamo poruku da im nije potrebna opozicija. Bili smo veoma konstruktivna opozicija, ponekad suprotno partijskim interesima, podržali smo sve zakone iz EU agende, potpisali sporazum o popisu… Međutim, naša konstruktivnost je zloupotrijebljena. Nastavljamo svoju borbu u Skupštini. Nećemo bojkotovati parlament da ne bi ugrozili politički legitimitet pregovaračkog procesa, ali mi više nećemo sarađivati sa vlasti i nećemo glasati za vladine predloge dok ne povuku zakone o ANB i MUP”, rekao je Nikolić.

On je kazao da je važno da EU ne dozvoli Vladi „da manipuliše procesom EU integracija i da usvaja staljinističke zakone pod plaštom integracija da bi se lakše obračunala sa političkim suparnicima”.