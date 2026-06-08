On je negirao optužbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je sa vlasnikom Auto-centra “Rokšped” Sanderom Stanajem organizovao kriminalnu grupu za šverc cigareta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da mu je boravak u zatvoru jako teško podnio i da je zbog toga bio u teškom psihičkom stanju. Istakao je i da nije birao šta će pričati samo da bi se spasio, piše Pobjeda.

"Govorio sam recite mi šta treba da kažem i reći ću. I da sam ubio nekog. Samo da izađem iz pritvora. Da sebe spasim. Nijesam birao sredstva. Neke stvari sam iskonstruisao. Nije moralno, ali je tako, kazao je Golubović, iznoseći svoju odbranu."

On je negirao optužbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je sa vlasnikom Auto-centra “Rokšped” Sanderom Stanajem organizovao kriminalnu grupu za šverc cigareta

On je ukazao na razlike u iskazu koji je dao danas prilikom iznošenja odbrane, u odnosu na ono što je ispričao na saslušanju kod specijalne tužiteljke Tanje Čolan-Deretić 18. jula 2025. godine.

Pred tužiteljkom je ranije kazao da je povezao sada optuženog Sandera sa Baraninom Đokom Pavićevićem, koji je, navodno, inicirao upoznavanje sa Stanajem.

"Pominjao mi je neke cigarete. Pavićević me je čašćavao desetak puta jer sam ga povezao sa Stanajem. To su bili iznosi od dvije do 10 hiljada eura. Rekao mi je da je to za djecu", rekao je Golubović pred tročlanim vijećem sudije Branislava Lekovića koji vodi postupak.

Pavićević mu je, prema njegovim riječima, pričao o iznošenju cigareta iz Luke Bar.

"Tražio je od mene da zovem Vladana Jokovića da Marka Krstića ostavi na čelu carinarnice", navodi se u iskazu koji je Golubović dao na saslušanju kod tužiteljke Čolan-Deretić u julu prošle godine, piše Pobjeda.

On je tada, kako piše u zapisniku sa saslušanja, priznao da je imao kriptovani telefon, koji je koristio kratko za komunikaciju sa Stanajem i Pavićevićem.

"Stanaj i Pavićević nikada nijesu neposredno komunicirali. Komunikacija je išla preko mene. Tri-četiri mjeseca sam koristio kriptu. Bacio sam je. Nijesam bio vješt sa tehnikom", ustvrdio je tada bivši službenik ANB.

Pored toga, pred tužiteljkom Čolan Deretić je rekao da Pavićevića nikada nije vidio sa carinicima.

"Stanaj mi nikada nije rekao gdje skladišti cigarete", istakao je tada Golubović.

Govoreći o tom iskazu danas, Golubović je više puta ponovio da mu je cilj bio da izađe iz pritvora.

"Rekao sam neke stvari da bih olakšao sebi status. Da napustim pritvor. Ispričao sam sve što se eventualno dešava. Na osnovu nekih mojih saznanja, priče Pavićevića..." naglasio je i dodao da ga je stavio u taj kontekst kako bi sebe spasio.

"Bio sam u rastrojstvu. Pomišljao sam na svašta. Mislim da je i tužiteljka vidjela u kakvom sam bio stanju. A ni danas mi nije bolje", ispričao je Golubović.

Sa druge strane, njegova odbrana je, osporila iskaz iz jula prošle godine, tvrdeći da dvojica od troje advokata nijesu bila upoznata sa tom radnjom.

"Golubović i ja smo prijatelji 40 godina. Nikada ga ne bih pustio, bez obzira na benefite koje je želio da dobije, da pred tužiocem, niti bilo kojim državnim organom, izgovori bilo kakvu laž. Zbog toga je bio protiv da me zove na to saslušanje. I mene i kolegu Danila Mićovića. S Golubovićem je tada kod tužioca bio samo advokat Velibor Marković", decidan je bio jedan od Golubovićevih branilaca, advokat Dragoljub Đukanović, piše Pobjeda.

To je potvrdio i njegov kolega Marković.

"Ja sam tada Goluboviću rekao da bi trebalo da pozove i ostala dva branioca. Ali, on je tada bio izričit da se to ne čini i da se sasluša bez njihovog znanja", rekao je advokat Marković.

Tročlano vijeće kojim predsjedava sudija Leković odbilo je prijedlog advokata Markovića da Goluboviću ukine pritvor. Istu odluku je donijelo i za optužene Adnana Sukovića i Ivana Lješkovića.

Golubović je bio izričit da nikoga od pripadnika navodne kriminalne grupe ne poznaje, osim Sandera Stanaja.

"Nijesam ni za koga od njih ni znao da su živi. Ne poznajem nijednog carinskog ili lučkog službenika, niti policajca u Luci Bar. Nikad nijesam ni bio u Luci Bar. Ako nađete bilo kakav moj kontakt sa bilo kim iz ove navodne kriminalne grupe, osim sa Stanajem, ili sa nekim policajcem ili carinikom, osudite me bez suđenja", naglasio je on.

Stava je da je silom na sramotu uguran u kriminalnu organizaciju.

"Zbog mog imena i prezimena, statusa u društvu. Ja sam žrtva svoje reputacije", poručio je Golubović.