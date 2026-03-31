Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić donio je danas u Skupštinu sporazum koji njegova partija ima potpisan sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je to danas objavio na sjednici Skupštine, na kojoj se poslanička pitanja postavljaju ministru ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja.

Nikolić se osvrnuo na jučerašnje tvrdnje premijera Milojka Spajića (Pokret Evropa sad - PES) da u sporazumu koji je DPS 2011. potpisao sa Jedinstvenom Rusijom stoji da će najjača opoziciona partija blokirati EU integracije Crne Gore, ukoliko to bude u interesu Rusije, pišu Vijesti.

"Iako tome ne treba posebnog dokaza, ja sam donio sporazum iz 2011. U arhivi DPS-a je nađen sporazum koji su potpisali tadašnji politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović i tadašnji predsjednik Državne dume Ruske Federacije Boris Grizlov. Ovo je jedini primjerak i ima dva primjerka - jedan u Crnoj Gori, drugi u Rusiji... I nema nikakvog tajnog sporazuma. Problem je što su ovdje zapisane neke odredbe koje su tipične za sporazume koji se uspostavljaju među partijama na državnom nivou. Tu nema ni slova o tome da će DPS zaustaviti evropske integracije ukoliko to bude u interesu Rusije", poručio je.

"Te podmetačine su me podsjetile na one kad je u susret učlanjenju Crne Gore u NATO tadašnja opozicija tvrdila da je neko nekada u ime DPS-a preuzeo obavezu u Sibiru da, zauzvrat ruskoj podršci crnogorskom referendumu 2006, Crna Gora ne uđe u NATO. I to se potvrdilo kao jedna brutalna laž", dodao je.

Kako je istakao, Crna Gora će ući u EU, uprkos ovoj Vladi, koja je "najgori dio procesa".

"Vaši koalicioni partneri, gospdodine Đeljošaj, ne Vi, su za EU jer ne smiju biti protiv. To ih duže drži na vlasti. Izmišljaju trojanske konje u opoziciji da bi sakrili svoje trojanske konje koji posjećuju Petra Sijarta u Mađarskoj. Ova Vlada nema samo jednog trojanskog konja, tamo je ergela ruskih trojanskih konja", poručio je, javljaju Vijesti.