Poslanici Skupštine Crne Gore ponovo su usvojili izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, uprkos tome što ih je predsjednik Jakov Milatović prethodno vratio na ponovno odlučivanje. Takođe je potvrđen i Sporazum o saradnji u oblasti energetike između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Za izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima glasalo je 47 od ukupno 69 prisutnih poslanika, dok su 22 bila protiv, bez uzdržanih.

Identičan broj glasova “za” – 47 zabilježen je i prilikom odlučivanja o izmjenama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, dok je protiv bio 21 poslanik, takođe bez uzdržanih.

Skupština je potvrdila i Sporazum o energetici sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima – od 67 prisutnih poslanika, 46 je glasalo za, 21 protiv, dok uzdržanih nije bilo.

Iz opozicionih redova stigle su oštre kritike.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić poručio je da će ponovno usvajanje bezbjednosnih zakona značiti gaženje Ustava i uvođenje represije kao modela upravljanja državom, najavljujući da njegova partija ubuduće neće podržati nijedan prijedlog Vlade.

“Ukoliko parlamentarna većina istraje u svojoj namjeri i u ponovom glasanju ponovo odluči da podrži bezbjednosne zakone biće jasno da vlast gazi Ustav i uvodi represiju kao model upravljanja državom. To je demostracija sile nad Ustavom i građanima. U takvim okolnostim smatramo da dalja parlamentarna saradnja sa Vladom nije prihvatljiva. Zato ubuduće nećemo glasati ni za jedan prijedlog Vlade, jer ne želimo da dajemo legitimitet politici koja institucionalizuje policijsku državu u Crnoj Gori”, poručio je Nikolić.

Sličan stav iznio je i poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, koji je ocijenio da su u Crnoj Gori forma i politička volja iznad suštine evropskih integracija. On je naveo da su i bezbjednosni zakoni i sporazum sa UAE u suprotnosti sa temeljnim principima Evropske unije, zbog čega su ih Socijaldemokrate odbile podržati.