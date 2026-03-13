Kazao je da skupštinska većina i Vlada pokušavaju da simuliraiju demokratiju u parlamentu.

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić kazao je da je podnio ostavku na funkciju predsjednika Anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i djelovanjem „crnih trojki“.

Ocijenio je da je to skupštinsko tijelo bilo politički poligon za sukob sa neistomišljenicima.

"Mi nećemo učestvovati u njihovoj simulaciji, gdje se pozivaju na EU, a onda preglasavaju Ustav zakonskim rješenjima. Naši poslanici podnijeli su ostavke na skupštinske funkcije. Zato sam danas ja ovdje danas. Podnio sam ostavku na čelo Anketnog odbora", kazao je Nikolić na konferenciji za medije u Skupštini.

Rekao je da je DPS učestvovao u tom odboru da on ne bi bio ni sud ni tužilaštvo, "a dobili smo političko prepucavanje" i pokušaje da se, kako je rekao, našteti DPS-u i njegovom rastućem rejtingu.

"Radilo se na tome da se, preko tog odbora, isprljaju simboli referenduma i sa se uprlja cio projekat. Nikad ne treba zaboraviti da je najveći dio današnje parlamentarne većine ostao lojalan politici Slobodana Miloševića. Nikad niste čuli spremnost tih ljudi da se odreknu te ideologije. Ovim odborom su probali da speru biografije Sedmog bataljona biografijom Sedme uprave. Imali smo jednoga koji je pod vidnom tremom čitao zabilješke, drugog koji je uveseljavao crnogorsku javnost. Anketni odbor je bio politički poligon za sukob sa neistomišljenicima",dodaje Nikolić.

Smatra da Vlada nema rezultata i da nisu ispunjena obećanja.