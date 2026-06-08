“Tokom pojačanih kontrola u Igalu, policijski službenici su izvršili kontrolu vozila kojim je upravljao S.K. Prilikom kontrole, on je na uvid dao ličnu kartu i vozačku dozvolu izdatu na ime D.L., državljanina Hrvatske”, navode iz UP.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Novska policija uhapsila je S.K. (36), državljanina Srbije sa privremenim boravkom u Herceg Novom, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave, odnosno da je na uvid dao ličnu kartu i vozačku dozvolu izdatu na ime D.L., državljanina Hrvatske, saopšteno je iz Uprave policije.

“Tokom pojačanih kontrola u Igalu, policijski službenici su izvršili kontrolu vozila kojim je upravljao S.K. Prilikom kontrole, on je na uvid dao ličnu kartu i vozačku dozvolu izdatu na ime D.L., državljanina Hrvatske”, navode iz UP.

Kako se navodi, policijski službenici posumnjali su u vjerodostojnost priloženih dokumenata, nakon čega su preduzeli dalje mjere i radnje, kojima je utvrđeno da se radi o falsifikovanim ispravama za koje se sumnja da ih je S.K. pribavio tokom 2025. godine i koristio kao dokumenta navodno izdata od strane nadležnih organa Hrvatske.

Kako se dodaje, S.K. je u zakonskom roku sproveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom na dalju nadležnost.

“Takođe, kontrolom vozila kojim je upravljao S.K. pronađena je određena količina opojne droge kokain, zbog čega je protiv njega podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga”, zaključili su.